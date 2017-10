Egídio Serpa

01:00 · 16.10.2017

Caminha lentamente a política de concessões do Governo do Ceará, que tenta transferir à iniciativa privada grandes projetos - alguns prontos, outros em execução - para cuja construção ou conclusão o Tesouro estadual carece de recursos. Entre eles, está o Aquário da Praia de Iracema, que parece ser o mais emblemático, pois se arrasta desde o governo Cid Gomes; outro é o VLT Parangaba-Mucuripe, também oriundo da antiga gestão, assim como o Centro de Eventos, cuja pauta anual de congressos e exposições tem sido franciscana. Incluem-se no pacote a Linha Leste do Metrofor e as tuneladoras. O momento é de crise, sabemos todos. Mesmo assim o Governo estadual caça investidores para viabilizar as concessões antes da eleição de 2018.

20 anos

Amanhã, o Mercadinho S. Luiz celebrará os 20 anos de sua loja de Juazeiro do Norte, no Sul do Estado. A rede liderada por Severino Ramalho Neto lançará uma campanha que distribuirá prêmios aos clientes daquela loja, que tem 1 mil m².

Black friday

No dia 24 de novembro, acontecerá mais uma "black friday" - a super promoção de vendas. Estima-se que, neste ano, a "6ª feira negra" terá um incremento de 12% em relação a 2016 e um faturamento de cerca de R$ 60 bilhões nas lojas virtuais.

Leite

Como esta coluna revelou, foi suspensa pelo Mapa a importação de leite em pó do Uruguai. A suspensão vinha causando prejuízos aos produtores do Nordeste, que denunciaram: outros países usavam o Uruguai para também exportar para cá.

Pague Menos

Estão em fase final as obras de construção da Loja Mil da rede de Farmácias Pague Menos. Fica na Av. Santos Dumont com Rua José Vilar, tem três andares e escadas rolantes fabricadas na Ásia. A rede tem mais de 1.020 unidades no País todo.

Codevasf-Dnocs: a fusão

Sobre nota desta coluna a respeito de mais uma tentativa de extinção do Dnocs o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, esclarece: 1) É dele a sugestão de fusão da Codevasf com o Dnocs; 2) A sugestão foi apresentada durante a discussão do PLC 68/2015, oriundo da Câmara dos Deputados e agora em discussão no Senado; 3) esse projeto quer ampliar a área de abrangência da Codevasf para todo o semiárido nordestino; 4) as competências dessas instituições tornar-se-ão sobrepostas. "É melhor, então, que sejam fundidas, formando um novo órgão federal", diz o senador.

Em Madri

Presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafruta), Luiz Roberto Barcelos viaja hoje para Madri. Integrará comitiva do Ministério da Agricultura que participará da feira Fruit Attraction 2017, uma das maiores da Europa. Brasil é o convidado oficial deste ano.

Bom

Segurança

Presente em sete estados do País, incluindo São Paulo, a Servis Segurança foi contratada para prestar seus serviços ao Ibef-Ceará, que levou em conta a nota máxima dada pela KPMG.

Ruim

Política

Já foi dito que, no Brasil, a política é dinâmica. Sim, ela é dinâmica, mas sem ideologia, pois junta alho com bugalho, joio com trigo, sério com oportunista. Em 2018, isso será escancarado.

Livre Mercado

Em junho deste ano, a Unesco - por meio de sua Federação das Associações Centros e Clubes Unesco do Brasil - apresentou proposta ao Governo do Ceará para assumir a gestão do Centro de Formação Olímpica, erguido ao lado da arena Castelão. A proposta é encantadora, mas o Governo cearense tomou a correta providência: pediu ao Itamaraty e à direção da Unesco a validação do proposta e do proponente. Até agora, porém, essa validação não chegou. E o Centro segue sem formar olímpicos.