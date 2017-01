Egídio Serpa: Chuva ou seca? No dia 18

00:00 · 05.01.2017

Empresários industriais e agropecuários do Ceará já foram comunicados pela Funceme sobre o anúncio oficial das condições do clima para este primeiro trimestre de 2017: será no próximo dia 18. Antes disso, no dia 9, a Funceme terá todas as informações oceanográficas. No dia seguinte, terá início o seu processamento - do qual emergirá a previsão tão aguardada. Eduardo Sávio - presidente da Funceme - recusa-se a falar sobre o assunto e manter-se-á mudo até o dia 20, mesmo porque será científica a fundamentação da notícia a ser divulgada. Tudo o que até agora foi dito sobre o tema foram especulações - e nada mais do que isso, segundo Eduardo Sávio. A temperatura do Atlântico - nesta época do ano - é um dos fatores decisivos para uma correta previsão.

Farmácias

No disputado mercado varejista de medicamentos não tem nem terá chance uma pequena rede de farmácias. Em Fortaleza, a disputa é entre a cearense Pague Menos, que tem sede aqui, e a Extrafarma, que se expande em ritmo de frevo.

Promoções

Para desovar estoques e para vender o que no último Natal não foi possível pela retração do consumidor, as grandes redes do varejo estão em plena temporada de promoções. Em Fortaleza, os descontos chegam - em algumas lojas - a até 60%.

Varejo

De New York, onde está para a Retail's Big Show, a maior feira mundial do varejo, Honório Pinheiro, presidente da CNDL, manda dizer: neste ano, a entidade implantará novo modelo de Governança Corporativa, o que lhe dará mais agilidade.

Energia

Ao longo deste primeiro trimestre, o empresário Fernando Cirino Gurgel terá mais um parceiro para seus projetos de geração de energia solar. Ele já tem uma parceria com a Pratil, do grupo Enel, em projeto solar na Chapada do Apodi.

PMF: as dúvidas do ajuste

Ainda é desconhecido o conteúdo do pacote de ajuste fiscal que o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, pretende enviar ao Legislativo Municipal ainda neste mês. O alvo do pacote será a redução das despesas. Difícil de crer: na posse para o seu segundo mandato, Roberto Cláudio confirmou um equívoco do primeiro - a manutenção das 28 secretarias, com as quais atende aos interesses da política e dos políticos que lhe dão sustentação. O anúncio de que secretários não terão mais automóvel de representação - como medida de economia - é desdenhar a inteligência dos outros. Ajuste fiscal é muito mais do que isso.

De volta

Élcio Batista (foto), chefe do gabinete do governador Camilo Santana, retornará terça-feira ao trabalho, após 10 dias de férias passadas na Espanha, de onde retornará segunda-feira. Ele seguirá na mesma função mas assumirá o comando de algumas áreas importantes sediadas no mesmo Palácio da Abolição.

Bom

FGTS

Saques de contas inativas do FGTS devem injetar até R$ 30 bilhões na economia, segundo o conselho curador do FGTS. Saldo total é de R$ 41 bilhões, em 18,6 milhões de contas inativas.

Ruim

Gasolina

Vai subir o preço da gasolina e do óleo diesel. No mercado externo, o preço do petróleo teve boa alta nos últimos dias, e a Petrobras - livre para fazer a sua própria política de preços - fará reajuste.

Livre Mercado

Sem ligar para a opinião pública e muito menos para o fato de que Minas Gerais está, por decreto, em estado de calamidade financeira, o novo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil quer que a Câmara de Vereadores de lá aumente os seus vencimentos. Kalil elegeu-se dizendo que não é político, mas gestor. Pelo visto, um gestor de má qualidade. Fique de olho e ouvidos atentos a população dos municípios cearenses para que prefeitos e vereadores não aumentem seus vencimentos.