Egídio Serpa

01:00 · 13.12.2017

Ainda é cedo para cravar cientificamente se 2018 será um ano de chuva na média, acima da média ou abaixo dela. Quem o diz é Eduardo Sávio, presidente da Funceme. Ele explica: neste momento no Norte do Atlântico as águas estão ligeiramente aquecidas, e isto pode ser visto pela cor alaranjada das fotos dos satélites. Quando - e se - o laranja for substituído pela coloração azul, aí sim as chuvas no Nordeste serão na média ou acima dela. A expectativa prosseguirá até janeiro, quando enfim a Funceme divulgará de forma oficial sua previsão. A propósito: em 2018, a Funceme fará concurso para a contratação de mais 40 pessoas - 35 das quais para a área técnica (meio ambiente, meteorologia e recursos hídricos). "Vamos ter mais cérebros para as nossas tarefas", diz Sávio.

Seca

Em suas propriedades, no Vale do rio Jaguaribe, o empresário Cristiano Maia - presidente da Associação Cearense dos Produtores de Camarão - furou 11 poços profundos. Só dois deram água. Um deles, jorra 10 mil litros por dia. Sim, por dia.

Abrasel

Hoje, os associados da Abrasel-Ce fazem sua festa de confraternização do bar Pirata. Rodolphe Trindade, presidente da entidade, aproveita para apresentar um balanço de sua gestão e para lançar o Guia Abrasel, aplicativo para smartphone.

Patrocínio

Juntaram-se a Indaiá, a Coca-Cola e a Itaipava para o patrocínio do I'Music, novo festival de música do Shopping Iguatemi, que será realizado de 5 a 7 de janeiro. Entre as atrações, Jorge Ben Jor, Jota Quest, Paralamas, Projota e Ney Matogrosso.

Unifor

Empresa incubada na Unifor e responsável pelo desenvolvimento de cabras transgênicas, a FortGen Technologies obteve do BNB financiamento para seguir com as pesquisas, feitas no Nubex - Núcleo de Biologia Experimental da Unifor.

Brasil importará banana



Por meio de Portaria, o Ministério da Agricultura autorizou a importação de banana do Equador, um dos maiores produtores do mundo. Em contrapartida, o Equador autorizou a importação de calçados do Brasil. O que acontecerá? Estimam bananicultores brasileiros que a primeira consequência da medida atingirá os agricultores familiares produtores de banana, inclusive os do Ceará. No Vale do Ribeira (SP) há 24 mil hectares cultivados de banana por pequenos produtores, que não terão condição de enfrentar a concorrência equatoriana. E se alguma doença trouxer a banana do Equador, será pior.

Cacau cearense

Avançam - e se estenderão por 3 anos - as pesquisas que a Embrapa desenvolve no Perímetro de Irrigação de Tabuleiros de Russas para a produção de caucau. São excelentes os resultados até agora (a foto ao lado é do chocolate produzido com cacau cearense). Dos 11 clones testados, 4 vingaram.

Bom

Quita Fácil

Está inadimplente com a Caixa Econômica Federal? Saiba que a Caixa abriu o programa Quita Fácil. Hoje e amanhã, das 16 às 17 horas, agências da Caixa vão abrir só para quitar as dívidas.

Ruim

Sem fritura

Batata - inglesa ou doce - é um poderoso alimento, que faz bem à saúde. Desde que não seja fritado, dizem os nutricionistas. A preocupação com a obesidade cresce no Brasil e no mundo todo.

Livre Mercado

Como já sabemos, o Ceará já captura o atum - um dos peixes mais consumidos no mundo. Essa captura é feita em uma área que dista 600 quilômetros a Nordeste de São Gonçalo do Amarante, de onde partem pequenos barcos de madeira, construídos artesanalmente por modestos e corajosos pescadores. Eles capturam 1 mil toneladas/mês de atum, 300 das quais são enlatadas e comercializadas pela espanhola Robinson Crusoé, que instalou indústria em S. Gonçalo. Eita Ceará danado!