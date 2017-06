Egídio Serpa

00:00 · 10.06.2017

Erguido com dinheiro público, está em Fortaleza o maior e melhor Centro de Formação Olímpica do País. Novinho em folha, ele não passa - por enquanto - de um belíssimo elefante branco. O Governo do Ceará, que o implantou, não cuidou da viabilidade econômica de sua cara operação. Resultado: o complexo, que é mesmo um portento para a ótima finalidade a que se destina, só causa tristeza aos que o veem vazio, sem vida, compondo com o Castelão, à sua frente, o cartão postal do que pode causar a falta de um plano estratégico. Agora, o governador Camilo Santana corre atrás de parceiros - privados de preferência - que, mesmo nesta crise da economia, se disponham a fazer do CFO do Ceará uma escola de descobrimento de talentos para o esporte olímpico.

Semace

Do superintendente da Semace, Ricardo Araújo: “Tudo o que pedimos à CSP, relativamente ao meio ambiente, foi feito. É muito bom tratar com empresa que cumpre a legislação”.

Casa dos Ventos

Dos 10,7 GW de potência instalada no Brasil em energia eólica, 4,9 GW veem de parques implantados pela Casa dos Ventos, do cearense Mário Araripe. A empresa tem estocados mais projetos que serão comercializados, cuja potência é equivalente a 12 GW de energia limpa.

No mar

Aos que querem investir na aquicultura marinha: o Governo do Estado criará, 2ª feira, 12, o primeiro Parque Aquícola do Ceará, sobre o qual nada se sabe, ainda. O anúncio será feito às 16 horas, no Abolição, no lançamento do Agro+Ceará.

Siderúrgica muda o Ceará

Valeu todo o esforço, ao longo de vários anos, que desenvolveu o Governo do Estado para atrair para o Ceará a usina siderúrgica da CSP. Colhem-se agora os frutos desse empenho: de acordo com o Centro Internacional de Negócios da Fiec, as exportações cearenses de ferro fundido, ferro e aço, limitadas a US$ 2,7 milhões antes da CSP, explodiram para US$ 445 milhões após a operação da usina siderúrgica do Pecém - o viés ascendente prossegue à medida que melhora a infraestrutura portuária e rodoviária do seu entorno. E o reforço de Roterdã está a caminho.

Semiárido

Presidente da Funceme, o engenheiro Eduardo Sávio (foto), foi convidado pela superintendência da Sudene para integrar o Grupo de Trabalho que tratará da nova delimitação da região do semiárido nordestino. As estatísticas da pluviometria que a Funceme armazena são importantes para o GT.

Bom

Comitiva

Luiz Roberto Barcelos, sócio da Agrícola Famosa e presidente da Abrafruta, integrará comitiva do vice-ministro do Mapa, Eumar Novacki, que virá 2ª -feira, 12, para lançar o Agro+Ceará.

Ruim

Neymar

Melhor e mais valioso jogador de futebol do mundo, Lionel Messi reforçou a seleção da Argentina no jogo de ontem com a do Brasil. E Neymar? Bem, Neymar está nos EUA com a namorada global.

Livre Mercado

Esta coluna testemunhou um evento que teve a Cagece como protagonista. Tratou-se de um caso de mal funcionamento da rede de esgoto numa rua da Aldeota que causou a inundação do jardim de um prédio de apartamentos. Em menos de 30 minutos, uma equipe da Cagece foi acionada e resolveu o problema. É o serviço público estadual revelando seus centros de excelência. E agora, qual será a nova ameaça ao mandato do presidente Michel Temer? O País não pode reclamar de tédio.