Egídio Serpa - Ceará: presídios públicos

00:00 · 07.01.2017

Tudo está a indicar que o massacre de Manaus tem por trás algo que começa a ser desvendado - o conluio do crime organizado com magistrados do Amazonas. Juntos, Ministério Público Federal e Polícia Federal entraram na investigação para apurar as verdadeiras causas dessa tragédia que, em sua raiz, esconde a privatização dos cárceres amazonenses. Daí pode surgir uma nova Lava Jato. Os tentáculos dessa hidra criminosa podem ter alcançado outros estados. Desembargadores aqui no Ceará foram envolvidos na denúncia de venda de liminares para figuras de proa do crime organizado - um escândalo. No Governo do Estado prosperava a ideia de privatização dos seus presídios. A ideia não prospera mais. Privatizar cadeias públicas é entrar em zona de turbulência.

Legal e ético

Uma fonte do Ministério Público do Ceará informa que chamou a atenção dos seus procuradores a nota aqui publicada ontem sobre a ocupação de Caucaia por forças políticas de Tauá. Do ponto de vista legal, tudo está OK, mas há o lado ético.

Ferrovia

Informação de Brasília dá conta de que estão prestes a ser retomadas as obras da Ferrovia Transnordestina, paralisadas há seis meses. Sérgio Leite, presidente da Transnordestina Logística, a concessionária, conseguiu a liberação de R$ 400 milhões.

Caucaia

Naumi Amorim, prefeito do município de Caucaia, nomeou o próprio irmão, Miguel, para a Secretaria de Patrimônio Serviços Públicos e Transportes. Ele integra o time de executivos que Naumi importou de Tauá para sua gestão em Caucaia.

Fiec

No próximo dia 24, a Fiec retomará seu Fórum Ideias em Debate. O convidado é o economista Ricardo Amorim famoso por sua participação no programa Manhattan Connection, da Globo News. Falará sobre "Tendências da Economia no Novo Tempo".

ICMS: fala um tributarista

Na opinião do advogado e tributarista cearense Carlos Cintra, está correta a decisão do governador Camilo Santana, que, com o apoio do Legislativo, subiu de 17% para 18% a alíquota do ICMS, tendo o cuidado de manter sem alteração a carga tributária incidente sobre produtos da cesta básica. Mas Cintra alerta: "O Estado deve ficar atento ao tratamento dado por outras unidades da Federação aos impostos estaduais - ICMS, ITCI e IPVA, para não haver perda de competitividade". Ele sugere "alguma iniciativa que dê aos contribuintes a regularização, com certas vantagens, de pendências fiscais junto à Sefaz".

Sol e boi

Everardo Teles (foto), controlador do Grupo Teles, dedica-se não só à geração de energia solar ao lado de sua fábrica de embalagens em Pindoretama. Ele vai duas vezes por mês à sua fazenda em Tocantis, onde planta soja e ainda mantém um rebanho bovino - para corte - de 30 mil cabeças.

Bom

Juros

Na próxima semana vai reunir-se, pela 1ª vez em 2017, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Dez em cada 10 economistas e operadores do mercado dizem: Selic cairá 0,5%.

Ruim

Vai e vem

Sem vocação para estadista, Michel Temer decide e, logo em seguida, desfaz a decisão. Já nomeou e "desnomeou" várias vezes. Agora, diz: massacre de Manaus foi "acidente pavoroso".

Livre Mercado

Explica o presidente da Funceme, Eduardo Sávio, na tentativa de matar a curiosidade crescente dos cearenses, principalmente dos empresários da agropecuária: "A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) costuma atuar a partir de fevereiro. Entre fevereiro e março, ocorrem, em média, 70% da chuva anual. O escoamento das chuvas para os grandes açudes depende muito da intensidade da ZCIT. Hoje, a temperatura dos oceanos Atlântico e Pacífico está perto da neutralidade". Esperemos.