Egídio Serpa

01:00 · 03.05.2018

Instala-se nesta 5ª feira o Hub Aéreo - o primeiro dos três com que sonham o jovem governador Camilo Santana, o trade turístico e empresários da indústria e da agropecuária do Ceará. Os outros dois estão muito avançados: o portuário - que associará o Porto de Roterdã ao Complexo do Pecém - já tem o mês de junho como prazo para o seu anúncio oficial; o Hub de Dados, que, por meio da Angola Cables, ligará o Ceará ao mundo, é citado como quase pronto. Com essa “trinca de hubs”, o Ceará moderniza e amplia sua infraestrutura, o que lhe dará grande vantagem comparativa na luta pela atração de investimentos. Melhor produto do Ceará, o cearense não se deixa abater pela pluviometria raquítica, extraindo dela o que pode sua criatividade. O Hub Aéreo é exemplo.

Correios (1)

Prometem os Correios: as mercadorias estrangeiras que chegaram a Fortaleza até a primeira quinzena de abril serão entregues nos próximos 20 dias. Mais: a estatal prometeu ao MPF que melhorará a informação sobre atrasos na entrega.

Correios (2)

Novidade: os Correios no Ceará estão à procura de um galpão para - por meio de locação - abrigar uma unidade de operação. É para normalizar o serviço de entrega, prejudicado pelo incêndio que, em fevereiro, destruiu Centro de Triagem.

Ubajara

Na geografia de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, grupo norte-americano Amway não só cultiva acerola, mas a industrializa, transformando a fruta em comprimidos de Vitamina C. Na Ibiapaba, em se plantando, dá, tão ricos são o solo e o clima da região

Home Center

Será inaugurada a no 11 deste mês, em Juazeiro do Norte, a filial cearense da Carajás Home Center, rede alagoana de lojas de material de construção. Terá 60 mil itens. Nela, foram investidos R$ 50 milhões, incluindo o estoque de 60 mil ítens.

Eleição e contas públicas

Como se comportarão as contas do Governo do Ceará neste ano eleitoral? Por enquanto, há um céu azul, sem nuvens, na rota do avião que transporta a candidatura de Camilo Santana à reeleição. Isto quer dizer que - do ponto de vista de hoje - não será necessário gastar mais do que o previsto em obras e outras iniciativas de apelo popular. Em ano eleitoral difícil é costume aumentar a despesa, mesmo que em dezembro se pratiquem as mágicas contábeis para pagar as duas folhas de pessoal (13º no meio) e fechar o exercício no azul. Por enquanto, o ano segue tranquilo para Camilo. Mas a política é muito dinâmica

Exausto

De Beto Studart, presidente da Fiec, sobre a cena econômica e política do País: “O Brasil e os brasileiros clamam por ética na política, e as eleições de outubro são uma grande oportunidade que a democracia oferece para uma limpeza na área. O empresário está exausto diante do que vê e ouve”.

Bom

Voltou

Tomou posse a nova diretoria do CRC Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, que tem na presidência Robinson Castro. Ele volta à presidência do CRC após 20 anos de sua 1ª gestão.

Ruim

Energia

Quem entende de energia está a dizer que não tem sentido o que faz a Aneel, impondo bandeiras tarifárias amarelas e vermelhas - castigando o consumidor, que deve partir para a autogeração.

Livre Mercado

No próximo dia 8, a Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará – Nutec - promoverá o Momento de Integração Tecnológica - MIT. Debaterá sobre o tema “Aterros Sanitários no Ceará e o Desenvolvimento Limpo: Oportunidades de Promoção de Desenvolvimento Sustentável”. Será no auditório da Nutec.

Brócolis na Ibiapaba são produzidos não só pela empresária Gabriela Selbach, mas também por sua irmã e sócia Paula, cujo pai, Paulo, parceiro da Itaueira, produz pimentões coloridos.