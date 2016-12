Egídio Serpa: Ceará faz o dever de casa

00:00 · 23.12.2016

Ensina a experiência: para consertar o que está errado basta a decisão. É assim na vida doméstica. Mas na vida política não é bem assim que acontecem as coisas. Neste momento, em Brasília, esforça-se o presidente Michel Temer no sentido de reajustar as contas públicas para evitar a falência do País, mas o Legislativo ergue-se contra o fim de privilégios sob o discurso de que ferem direitos adquiridos, a maioria dos quais são absurdos adquiridos (há uma casta de servidores federais e estaduais - ativos e aposentados - que ganha acima do teto legal). Aqui, o Governo do Estado, com o apoio do Legislativo, está a fazer o dever de casa - e a extinção do TCM é uma prova disto. Recolhe-se a impressão de que 2017 será um ano tão difícil que demorará muito a passar.

Feira livre

Vende-se de tudo no meio das ruas do centro de Fortaleza - de roupas a chapéus. O privado tomou conta do espaço público. Sem pagar imposto e sem dar emprego formal.

INSS

Leonardo Gadelha, que preside o INSS, reuniu-se 3ª feira, 27, em Fortaleza com a secretária Nicole Barbosa. Os dois são do PSC, liderado no Ceará por Nicole. Gadelha criou o programa Meu INSS, por meio do qual poderá o trabalhador acompanhar via web o seu seguro social.

S. Francisco

Mais um grande programa de revitalização do Rio São Francisco foi lançado pelo Ministério da Integração Nacional. Projeto industrial e agropecuário de grande porte nos municípios da bacia do rio será financiado em até 90% pelo FNE.

A Faec desautoriza o Ipece

Para o Ipece - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - foi o setor da agropecuária o único a crescer no terceiro trimestre deste ano, com avanço de 7,43%. Para o presidente da Federação da Agricultura do Ceará , Flávio Sabóya, a pesquisa do Ipece está distante da realidade, que é outra bem diferente. “Falta água para a agricultura irrigada, cujas empresas fugiram daqui para o Rio Grande do Norte. Não evoluímos, mas regredimos. Exemplo: a pecuária leiteira registra queda da produção”, diz Sabóya. Eis aí um debate inédito e bem interessante.

Paraninfo

Mário Araripe, fundador e CEO da Casa dos Ventos, gigante brasileira na área de planejamento e geração de energia eólica, foi o paraninfo da 67ª turma de engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - o ITA. Araripe é engenheiro mecânico graduado pelo ITA - onde cearenses pontificam.

Bom

Prefeituras

Opinião de um empresário que executa obras para prefeituras cearenses: “Agora, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) terá de trabalhar dobrado. Fiscalizar prefeitura é serviço pesado”.

Ruim

Novas contas

Quando 2017 chegar trará junto com ele a primeira prestação do IPTU e do IPVA. É pouco? Virão na mesma bagagem a primeira parcela da escola e a extensa lista do material escolar dos filhos.

Livre Mercado

Uma palavra de tranquilidade a quem, hoje, está intranquilo por qualquer motivo: “Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus” - diz S. Paulo na sua Carta aos Romanos, no versículo 8 do capítulo 28. Cearenses que foram e voltaram da Europa nos últimos dias ficaram impressionados com o índice de ocupação do voo diário e direto da TAP que liga Fortaleza a Lisboa: lotado na ida e na volta, apesar de todas as restrições impostas pela crise e pelo dólar mais caro.