Egídio Serpa

01:00 · 26.02.2018

Um milhão de mudas de cajueiro anão precoce têm a Ematerce e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário para distribuir, a partir deste final de mês, aos produtores e médios produtores do Ceará. “São de excelente qualidade as mudas, eu as manuseei e posso testemunhar. Sua distribuição, porém, está atrasada”, diz Paulo de Tarso Meyer, o Sindicato dos Produtores de Caju. Ele tem razão, porque a distribuição dessas mudas deveria ter começado em janeiro, coincidindo com o início da atual estação de chuvas, que já chega à metade. Detalhe: em 2017, morreram - porque de má qualidade - 70% das mudas de caju anão distribuídas pela SDA e Ematerce, como revela Paulo de Tarso. “A expectativa agora é boa, uma vez que as sementes são de alta qualidade”, diz.

Elogio

Presidente da Fiec, Beto Studart (foto) elogiou o governo Temer na sua fala de saudação a Henrique Meireles, 6ª feira: “Nós o admiramos pelo que seu governo vem fazendo”.

Gol contra

Um gol contra o cliente - é assim que o deputado Chico Lopes (PCdoB-CE) considera a decisão da Gol Linhas Aéreas de cobrar uma taxa do passageiro por marcação de assento no avião. O tema será debatido na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados.

Alerta

Voltou a chamar atenção o chamado Sistema S - onde se localizam as federações de patrões e empregados da indústria, do comércio e da agropecuária. A prisão do ex-presidente da Fecomércio do RJ, que era do esquema de Sérgio Cabral, foi o alerta.

Mudança no Anel Viário

Informa o secretário de Infraestrutura do Governo do Ceará: nesta semana, o consórcio cearense Souza Reis, Geosistema e Jurema assumirá a duplicação do Anel Viário de Fortaleza, uma sinfonia inacabada da engenharia estatal. De forma muito amigável, foi dispensado o consórcio mineiro que a executava. O Diário Oficial de 6ª feira, 23, publicou a rescisão. O novo consórcio já faz, desde o carnaval, a revisão dos projetos. Os trabalhos serão reiniciados em 15 dias. O Anel Viário é de suma importância para Fortaleza: unirá os portos do Pecém e do Mucuripe.

Construção

Roberto Sérgio Ferreira (foto), ex-presidente do Sinduscon-Ceará, fez uma previsão a empresários com os quais conversou 6ª feira, 23, após a palestra do ministro da Fazenda. “Vão mudar de ramo 50% das empresas da construção civil. As capitalizadas”. Sem dúvida, resultado da crise.

Bom

Gran Marquise

Começaram as obras de reforma do restaurante Mucuripe, do Hotel Gran Marquise. Nelas são investidos R$ 2 milhões. Será trocado o mobiliário. A cozinha e seus equipamentos serão novos.

Ruim

Exuberância

No mercado financeiro há quem desconfie de que existe hoje a mesma “exuberância irracional” apontada por Alan Greespan nos anos 90. As bolsas do mundo, a do Brasil no meio, nas alturas.

Livre mercado

Aos olhos da ciência, há uma verdade: a agricultura orgânica e a tradicional podem produzir alimentos saudáveis, nutritivos e seguros. Basta que boas práticas agrícolas sejam respeitadas. Há uma falha grave na comunicação que a o Governo - por meio do Mapa e da Anvisa - fazem sobre a presença de defensivos agrícolas (agroquímicos) nas frutas produzidas no Brasil. Essa presença está de acordo com a legislação. Os pequenos produtores, sem assistência técnica do Governo, sofrem.