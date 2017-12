Egídio Serpa

01:00 · 20.12.2017

Por medida liminar, o ministro do STF Ricardo Lewandowski mandou que o Governo do presidente Temer conceda reajuste de vencimento aos servidores públicos federais a partir de 1º de janeiro. Diante do déficit do OGU de 2017 e de 2018, fixado em R$ 159 bilhões, o presidente da República suspendera a concessão de qualquer reajuste ao funcionalismo. A liminar de Lewandowski é ato de irresponsabilidade fiscal, pois ela não aponta a origem dos recursos que serão usados para pagar o reajuste. É inacreditável que ele desconheça a grave crise fiscal pela qual o País atravessa. Para pagar, todo mês, os vencimentos dos servidores ativos e ainda os proventos de aposentados, o Governo tem de pedir emprestado, fazendo subir a dívida pública. Deus do céu, socorrei o Brasil!!

Em Uberaba

Está de mudança para Uberaba (MG) o casal Plauto e Michaela Demétrio, que criava ovinos e bovinos na sua fazenda Julião, no sertão de Caridade, já vendida a um casal ovinocultor do RJ. Em MG, os Demétrio têm rebanho bovino de corte.

Gir leiteiro

Novidade: pecuaristas da India, da qual o Ceará trouxe bois e vacas da raça Gir, já importam daqui seu sêmen e seus embriões. A evolução genética do Gir leiteiro é um avanço da biotecnologia, e os pecuaristas cearenses têm sabido utilizá-la muito bem.

Carnes

Estudo da FAO indica que em 2025 a carne de frango liderará o mercado mundial de proteína animal. Depois, em segundo lugar, estará a de suíno; em terceiro, a de peixes; só em quarto estará a carne bovina, a líder de hoje. Agora, é só esperar para ver.

Farmácias

Depois de inaugurar mais quatro lojas em Fortaleza, a rede de farmácias Drogasil abriu suas primeiras três unidades em Teresina. Até março, estará em São Luís (MA). Drogasil, Extrafarma e Pague Menos disputam o varejo farmacêutico no País.

Concurso para a Ematerce



Promessa do governador Camilo Santana: logo no primeiro trimestre do Ano Novo de 2018, autorizará a realização de concurso para a contratação de mais técnicos para a Empresa de Assistência Técnica do Ceará (Ematerce), a qual, sem quadros, não pode, eficientemente, assistir os pequenos agricultores, incluindo os da agricultura familiar. É por falta dessa obrigatória assistência que a maioria dos pequenos produtores não sabe usar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) necessário na preparação da calda e na aplicação de defensivos agrícolas. Nas empresas agrícolas, esse cuidado faz parte de suas rotinas.

Placas de aço

De janeiro a novembro deste ano, as exportações do Ceará alcançaram a marca recorde de US$ 1,87 bilhão, o que significou crescimento de 64,9% em relação a igual período de 2016. Detalhe: as exportações de placas de aço da CSP puxaram o resultado. Por isto, Eduardo Parente (foto), CEO da CSP, sorri.

Bom

Bazar

Foi um sucesso o Bazar Moda do Bem, no Maraponga Mart Moda - 25 mil pessoas foram lá. O bazar doou R$ 30 mil ao Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, conduzido pelo Dr. Luiz Porto.

Ruim

Perigo

Senhores pais, fiquem atentos para o que fazem seus filhos crianças com iPhone e controle remoto de tevê. A internet é para o bem e para o mal. Evite o mal antes que ele aconteça no seu lar.

Livre Mercado

Segundo o IBGE, a agropecuária brasileira já responde por 23% do PIB do País. O Brasil, usando apenas 9% de seu território e apoiado na mais alta biotecnologia de produção de alimentos, está abastecendo o mercado interno e também boa parte do externo, para o qual exporta carne de boi, de frango e de suínos, além de soja, milho, algodão e frutas - melão, melancia, laranja, maçã, manga e uva. Quem os consome são as populações de países desenvolvidos da Europa e os EUA. Alimentos saudáveis.