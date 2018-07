Egídio Serpa

01:00 · 16.07.2018

Teve a força de tsunami, na economia brasileira, a greve caminhoneira, que em maio paralisou o País durante 11 dias. Hoje, a produção industrial está 12% aquém da registrada em dezembro de 2017 - revela estudo da Mapfre Investimentos. Um olhar para o segundo semestre que se inicia revela a baixa confiança de quem produz e trabalha e a certeza de que o próximo presidente terá pela frente o desafio gigantesco de promover o ajuste fiscal que, além de cortar gastos, alcance o equilíbrio das deficitárias contas públicas. Trabalho para um Hércules que não se vê e que, mesmo com a legitimidade que a eleição lhe dará, carecerá do apoio da maioria do Congresso, que costuma cobrar caro por ele. Para agravar, há a insegurança jurídica que impede os investimentos.

Prioridades

Mesmo neste momento de dificuldades, expandem-se as redes de supermercados e de farmácias. Os primeiros vendem alimentos; as outras vendem medicamentos, que são - e sempre foram - as prioridades do consumidor. Aqui, na China e na Bahia.

Nuvem

Sob a ponte das eleições deste ano, estão a passar, no Ceará, águas turvadas pelo barro da desconfiança. Na hora do almoço, ontem, dois industriais apostavam que a nuvem que se vê hoje no céu da política cearense poderá ser muito diferente amanhã.

Energia

Não se conhece - nem a Enel tem interesse em tornar pública a informação - que porcentual de sua receita, no Ceará, provém do aluguel de seus postes às operadoras de telefonia e às empresas que comercializam energia pelo mercado livre. É crescente.

Exportações

Informa o Ministério da Agricultura: em junho, as exportações do agronegócio alcançaram R$ 9,21 bilhões, ou 0,7% menos do que no mesmo mês de 2017. Esse volume representou 45,6% do total das exportações brasileiras em junho.

Senai tenta vaga na Rússia

Maior competição de educação profissional do mundo, a WorldSkills está realizando neste mês, em Brasília, suas provas de seleção no Brasil, das quais participa o Senai do Ceará. Washington Rocha da Silva, de 20 anos, aluno do seu Curso de Edificações, enfrenta hoje a seletiva de Aplicação de Revestimento Cerâmico. Ele está muito confiante na classificação para a fase final da prova, que será realizada em 2019 na Rússia. Além dele, o Senai do Ceará tem ainda, na mesma seletiva, o instrutor Antonio Aloisio Carvalho Júnior, que tenta vaga como avaliador. Na Rússia, estarão presentes classificados de 60 países.

Campeão

Terminou mais uma Copa do Mundo. Dos 32 países que dela participaram com suas seleções de futebol, o México - que venceu a Alemanha - é o campeão de compras das placas de aço da Companhia Siderúrgica do Pecém: desde 2016 até agora, o México importou 874 toneladas de placas de aço feitas no Ceará.

Bom

Um presente

Está nas redes sociais: uma pessoa criativa e trabalhadora é aquela que transforma em R$ 70 mil um presente de R$ 7 mil. Um preguiçoso usará o presente para logo comprar um iPhone.

Ruim

Pela metade

Em vez de um só voo, a Latam tem agora dois por semana para Orlando. Na última quarta-feira, 11, o voo Orlando-Fortaleza, com um Boeing 767, pousou aqui com apenas metade de sua ocupação.

Livre Mercado

Que importância tem o cooperativismo no desenvolvimento econômico e social do Ceará? Esta e outras perguntas serão respondidas durante a reunião de amanhã do Pacto de Cooperação da Agropecuária (Agropacto), que se realizará às 7h30 no auditório da Federação da Agricultura (Faec). Haverá um debate sobre o tema. Será feito, também, um balanço do recente Seminário Nordestino da Pecuária, que reuniu, na primeira semana deste mês, a cadeia produtiva no Centro de Eventos.