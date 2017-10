Egídio Serpa

01:00 · 13.10.2017

Um suco-base de melão, para uso na indústria de bebidas, é uma alternativa proposta pela Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza, para reduzir o desperdício da fruta. O concentrado não apresenta gosto e aroma de melão e pode ser empregado pela indústria para a produção de sucos mistos, néctares e outras bebidas. Hoje a indústria faz isso com a maçã, principal matéria-prima de sucos-base de diferentes bebidas com frutas. Mas a proposta pretende ainda é substituir água e açúcar por base mais saudável. A Embrapa busca parceiros para a validação da tecnologia em escala industrial. O produto pode ser muito útil para reduzir o desperdício de melão. No ano de 2015, as perdas chegaram a 37% do total produzido, revela o IBGE.

Superdotados

Reuniram-se os prefeitos de Sobral, Ivo Gomes, e de Fortaleza, Roberto Cláudio. Eles têm um projeto comum - investir nos "alunos fora de série" ou "superdotados" da escola pública - como fazem as escolas privadas. Como fazer isso? É o que eles estão agora a planejar. E é pra já.

Dnocs

Fundir Dnocs e Codevasf num só organismo - propõe o senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE) por meio de emenda ao Projeto de Lei 68/2015 que trata mais uma vez do desenvolvimento regional nordestino. De novo tentam extinguir o Dnocs.

Promoção

Agências de viagem de Fortaleza estimam que serão lotados em poucos dias os primeiros voos da Air France-KLM daqui para Paris e Amsterdam, cujos preços serão promocionais.

SRH tem Câmara da Água

Foi instalada 4ª feira, 11, a Câmara Setorial de Água e Desenvolvimento, que operará no âmbito da SRH - Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Ceará com o objetivo de propor soluções para os crescentes problemas relacionados à oferta de água para as atividades econômicas. Secretário adjunto da SRH, Ramon Rodrigues foi eleito para presidir a Câmara, que se reunirá na penúltima 2ª feira de cada mês. Sempre são bem vindas iniciativas desse tipo mas a superação da grave crise hídrica que o Ceará enfrenta dependerá unicamente da natureza.

Lisboa

Luis Girão fundador e sócio da CBA, dona da marca de lacticínios Betânia, está há dois meses em sua casa de Lisboa, bela capital de Portugal. Amanhã, ele receberá seu amigo e sócio Jorge Parente, que está desde 2ª feira, 9, na cidade do Porto, onde faz turismo e prospecta novos negócios.

Bom

Richester

Marca do Grupo M. Dias Branco, a Richester ganhou novo design para a sua linha de biscoitos de chocolates com recheio de baunilha. Objetivo: aproximar o produto do seu público-alvo.

Ruim

Lava Jato

Pelo que se lê e ouve, conclui-se que os deputados e senadores enrolados na Lava Jato sairão livres, lépidos e fagueiros dessas denúncias de corrupção. E ainda tentarão nova reeleição em 2018