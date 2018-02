Egídio Serpa

01:00 · 22.02.2018

Romildo Carneiro Rolim - presidente do BNB - disse à coluna que consolidar a instituição como “o banco da pequena empresa” é um de seus objetivos. Para isso o BNB tem uma esteira de análise técnico-financeira que, a par de atender ao que exige o regulamento da rede bancária, procura abreviar a burocracia, encurtando o tempo entre a entrada da solicitação de financiamento e a efetiva liberação dos recursos - algo como 30 dias. Porém, os pequenos empresários acusam o BNB de praticar “burocracia exagerada” e citam projetos que estão lá há meses aguardando análise e aprovação. Disse Romildo que crédito de até R$ 3,6 milhões é liberado em um mês, se o cadastro do cliente estiver ok. É aqui o problema: os pequenos reclamam que o BNB exige mais do que outros bancos.

Candidato

Pedro Parente, que preside a Petrobras, pode vir a ser o candidato do MDB à Presidência. Michel Temer - com discreta ajuda de FHC - trata do assunto com a merecida discrição.

Futuro

Ceará 2050 é o título que ganhou o plano de longo prazo que, sob coordenação da UFC, o Governo do Estado elabora para enfrentar os desafios do futuro. Os que elaboram o plano sabem prever neste momento, por exemplo, quais profissões haverá ou não em 2030?

Vendas

Informa a Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas (Abevd): em 2017, o setor teve queda no volume de negócios de 1,1% - de R$ 45,8 bilhões para R$ 45,2 bilhões. O número de empreendedores ativos caiu de 4,3 milhões para 4,1 mi.

Samaria conclui rodovia

Ficou pronta e está em uso a obra de alargamento da Rodovia da Confiança, no trecho entre as cidades de Tianguá e Ubajara, na Ibiapaba. Resultado: a estrada subiu de categoria na escala da engenharia do DER. Executados pela Construtora Samaria, os serviços - ao longo dos 20 km da via - incluíram a drenagem de água pluvial e o acostamento. Agora, o tráfego de veículos leves e pesados fui melhor e o risco de acidente diminuiu. Bancada pelo Governo do Estado e financiada pelo BID, o novo trecho ganhou novo pavimento asfáltico e uma moderna sinalização.

Confusão

Se depender do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nada do que propõe a equipe econômica - para substituir a reforma da Previdência - terá atenção legislativa neste semestre. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (foto), diz: o Congresso, e não Governo, é que faz sua própria pauta.

Bom

Varejo

Amanhã, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza promoverá mais um Cenários do Varejo, um dia todo de palestras sobre o que houve na recente NRF Retail´s Big Show 2018, em Nova Iorque.

Ruim

Desperdício

Há visível desperdício de água nas ruas e avenidas de Fortaleza - e é por isto, também, que há uma crise hídrica aqui e no sertão cearense. Água é para ser tratada como um bem essencial à vida.

Livre Mercado

Uma boa notícia para quem deseja investir em projetos de geração de energia eólica e solar: o Banco do Nordeste tem no caixa, só para este ano, R$ 14,5 bilhões para o financiamento de empreendimentos privados na área da infraestrutura. O presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, considera que toda essa montanha de dinheiro será aplicada neste exercício, tendo em vista que as taxas de juros do FNE - de onde provêm esses recursos - “são as mais baixas do mercado financeiro”.