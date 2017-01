Egídio Serpa: Aquiraz produz para Bahia

00:00 · 04.01.2017

Será a usina da Vestas em Aquiraz que fabricará as 53 turbinas para o novo parque eólico Ventos da Bahia, da EDF Energias do Brasil, controlada pela Eletricité de France. O parque ergue-se na Bahia. As turbinas terão potência de 2 MW cada uma e serão do modelo V 110, que tem a bordo tecnologia de ponta. Em 2018, quando a nova encomenda tiver sido entregue e instalada, a EDF somará 700 MW instalados só na Bahia. A fábrica da dinamarquesa Vestas em Aquiraz, inaugurada há um ano, consumiu R$ 100 milhões de investimento. Estão ocupados 100% de sua capacidade. Presente em todo o mundo, a Vestas já instalou 53 mil turbinas eólicas - 20% do total mundial. Na sua fábrica de Aquiraz, estão a trabalhar 600 pessoas. Os ventos do Ceará embalam a Bahia.

Embalagens

Criada por pesquisadores da Embrapa e instituições ligadas à UFRJ estão sendo lançadas embalagens para frutas que acompanham o formato anatômico de cada uma. Será o fim das perdas.

Varejo

Lojistas cearenses viajarão em comitiva, na próxima semana, para New York. Lá, participarão - como o fazem anualmente - da maior feira mundial do varejo - a Retails Big Show. Tentarão captar informações e exemplos de como enfrentar a recessão sem ter de fechar as lojas.

Previdência

Em 2016, o déficit da Previdência Social, incluídos os setores público e privado - consumiu R$ 219 bilhões. Foi o dinheiro que o Tesouro Federal teve de emitir para cobrir o rombo entre receitas e despesas da previdência, que precisa de reforma, já.

Prefeitos: bons ou blefes?

Será João Dória Júnior - o milionário novo prefeito de S. Paulo - um eficiente gestor, como se proclama, um político renovador, o que precisa de ser provado, ou só mais um blefe, como foi Fernando Collor? Será o bispo Marcelo Crivela - a quem o carioca concedeu o mandato de prefeito do Rio - capaz de dar à Cidade Maravilhosa a maravilha da moralidade de que ela carece? Terá Roberto Cláudio, o reeleito e bom prefeito de Fortaleza, competência para fazer o que prometeu - tornar o setor de saúde a área modelar de sua 2ª gestão? Daqui a 4 anos, a resposta.

Prejuízo

Comprada pelo Governo do Ceará em 2013, na gestão do então governador Cid Gomes, a usina de açúcar de Barbalha é hoje um mico e também um “doce prejuízo” de R$ 15 milhões. Nenhuma das empresas procuradas pela Adece quis ou quer adquiri-ala. Que fazer agora com essa obsoleta usina?

Bom

Bíblia

Eis uma prova da força da fé: a Sociedade Bíblica do Brasil anuncia que imprimiu e distribuiu, nos últimos 21 anos, 150 milhões de exemplares da Bíblia e do Novo Testamento.

Ruim

Lava Jato

Incrível: a Lava Jato descobriu que executivos das empreiteiras envolvidas no pagamento de propinas desviaram para si o dinheiro que deveria ir para os políticos e dirigentes de estatais.

Livre Mercado

Se um milhão de pessoas visitaram o Beach Park, em 2016, calcula-se facilmente que foi também recorde a sua receita. Lá, o gasto médio por pessoa chega a variar entre R$ 200 e R$ 300. Vem ai, a partir do dia 6 de fevereiro e até 11 de abril, o curso de extensão “Economia, Finanças e Aduana no Comércio Internacional”. Promovido pela Unifor, o curso será ministrado por especialistas. Inscrições podem ser feitas até o dia 26 deste mês pelo seguinte link: http://bit.ly/2hkkd0i.