Egídio Serpa

00:00 · 07.05.2018

Começará amanhã em Tel Aviv (Israel) mais uma Agritech, uma das mais importantes conferências mundiais sobre tecnologia voltada para a agricultura. Do Ceará viajaram Bruno Girão, CEO da Betânia Lácteos; José Luiz Prado - especialista em Tecnologia da Informação, diretor e sócio da Itaueira; e Sílvio Carlos Ribeiro, diretor de Agronegócio da Adece. Os três estão interessados em aprender mais sobre como produzir alimentos no árido e semiárido; como produzir mais com menos água; como, em condição de seca, tratar do meio ambiente e da agricultura; e como desenvolver uma agricultura inteligente. É o evento certo para quem faz agricultura no Nordeste do Brasil. Um detalhe: Girão, Ribeiro e Prado viajaram para Israel no A-330 da KLM, via Amsterdã.

Na capa

José Roberto Nogueira (foto), dono da Brisanet - que enlaça com fibra ótica a banda larga do sertão do Nordeste - é capa da edição deste maio da revista de bordo da Gol. Ele merece.

Debate

No próximo dia 22 na Fiec o Corecon, presidido pelo economista Lauro Chaves Neto, fará debate sobre a abertura do capital como opção de financiamento. Com Geraldo Luciano, de M. Dias Branco; Ary de Sá Neto, da Arco Educação; e Bruno Cals, do Hapvida.

Camarão

Localizada no vizinho RN, a Potiporã, do empresário cearense Cristiano Maia, maior criador brasileiro de camarão, bateu em abril seu recorde de produção: 770 toneladas. A fazenda, com o mais moderno laboratório do País, tem alta tecnologia.

É a privatização

Foi a privatização do Aeroporto Pinto Martins - agora sob gestão da alemã Fraport - que permitiu em tempo recorde a instalação do hub da Air France-KLM. E foi a decisão estratégica da Gol, criando os voos de conexão com os destinos do Norte e do Nordeste, que viabilizou o que, para a própria Gol, é um sucesso de operação. Beleza! Está faltando agora operação da oficina de acertos e consertos. Por exemplo: o estacionamento do Pinto Martins, além de pequeno, é caríssimo, o que tisna a imagem da Fraport, citada como a melhor do mundo na gestão aeroportuária.

Às claras

Mauro Benevides Filho (foto), que coordena o plano econômico de Ciro Gomes, presidenciável do PDT, já anuncia nova Previdência, corte de gastos, rigor fiscal e imposto sobre herança. E uma CPMF para melhorar a receita, se necessário. Tudo com aviso prévio para evitar um estelionato eleitoral.

Bom

Rumo Sul

Começa hoje a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Ceará, que é zona livre da doença com vacinação. É uma campanha da Secretaria de Agricultura e Pesca (Seapa).

Ruim

Absurdo

Sete dias antes de operar o hub Air France-KLM, empresário cearense comprou passagem de Fortaleza a Lisboa, pela TAP. Por R$ 14,5 mil, na executiva. "Um absurdo", protestou com razão.

Livre mercado

Um profissional liberal diz a esta coluna que, novamente, pelo segundo mês consecutivo, os Correios atrasaram a entrega de sua correspondência, da qual fazem parte faturas que deveriam ter sido pagas entre os dias 30 de abril passado e 5 deste mês. Os Correios, no Ceará, celebraram há um mês acordo com o MPF por meio do qual prometeram colocar em dia a entrega de correspondências e mercadorias atrasadas. A crise na estatal é grave: ela quer fechar 513 agências e demitir 5 mil.