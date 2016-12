Egídio Serpa - Ajuste fiscal: repetir o bom

00:00 · 26.12.2016

Na véspera do Natal dois empresários do comércio e um executivo de empresa industrial conversaram acerca do ajuste fiscal que o Governo do Estado do Ceará - bem respaldo pelo Legislativo - implementará a partir da próxima 2ª feira (02/01/ 2017). Mas eles abordaram a notícia de que a PMF, como anunciou o próprio prefeito Roberto Cláudio, passará também por um corte de despesas, o qual, pelo que se leu e ouviu nos últimos 3 dias, não reduzirá a gigantesca máquina administrativa municipal. As quase 30 secretarias, para as quais, aliás, já foram anunciados os novos titulares, serão mantidas. "Um lamentável exagero. A Prefeitura de Salvador, hoje a mais bem avaliada do País, reduziu sua máquina à metade". Pergunta: por que não replicar aqui o que é bom?

Lotados

Informam os agentes de viagem: não é só o voo diário da TAP de Fortaleza para Lisboa que vai e volta lotado. O da TAM para Miami, o da Avianca para Bogotá, o da Condor para Frankfurt, o da Gol para Buenos Aires e o da Air Italy para Milão também.

Farmácia

Informa a Extrafarma, rede nacional de farmácias que tem crescido muito nos últimos dois anos. Ela acaba de inaugurar sua loja de Nº 300 na cidade de Eusébio. Instalada em 10 estados, a Extrafarma expande-se aqui, o berço da Pague Menos.

Cagece

Como uma das medidas do plano de emergência do Governo para evitar a falta de água em Fortaleza, o governador Camilo Santana inaugura hoje o sistema de captação pressurizada no açude Gavião. A Cagece investiu nele R$ 6,8 milhões.

Eventos

Terá novo espaço para eventos o Hotel Gran Marquise. Será onde até há pouco tempo operou o restaurante Nostradamus. O espaço será reformado entre janeiro e abril. Receberá até 150 pessoas em eventos sociais e corporativos.

Consórcio no S. Francisco

Pelo menos uma grande empresa cearense do setor da construção pesada participará da licitação do Ministério da Integração Nacional para a conclusão das obras do Canal Norte do Projeto S. Francisco de Integração de Bacias. Ela integra um consórcio de empresas que disputarão a obra, na qual o Governo da União investirá cerca de R$ 600 milhões prometendo que a concluirá até junho do próximo ano. Como as grandes empreiteiras, enjauladas na carceragem da Lava Jato, estarão fora desse certame, abre-se boa oportunidade às empresas construtoras nordestinas - as cearenses no meio - com expertise em obra do tipo.

Adece

Quem substituirá Ferruccio Feitosa na presidência da Adece? A pergunta ainda não teve resposta de quem trabalha com o governador Camilo Santana. Ferruccio comporá o secretariado do prefeito Roberto Cláudio, cujo segundo mandato começará no próximo dia 2 de janeiro.

Bom

Caridade

No Shopping Parangaba, há uma "loja vazia" para a qual são encaminhadas peças de ponta de estoque das lojas físicas. Tudo é vendido a preço baixo. Renda para uma entidade caritativa.

Ruim

Gastança

Acredite: o Governo de MG, que decretou calamidade financeira porque não tem dinheiro para pagar o 13º já vencido, gastará milhões na compra de bebidas e comidas para seus palácios. Oh!!

Livre Mercado

Fala-se nas rodas de publicitários cearenses que Norton Lima Júnior, um profissional de grande talento na área da propaganda, trocará o Ceará pelo Paraná, onde, na jornada eleitoral deste ano, foi um dos criadores da campanha vitoriosa do prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca, do PMN. Como anualmente acontece nesta época, todo o Sistema Fiec, incluindo Sesi e Senai, está em recesso, que se estenderá até o dia 2 de janeiro. Empresas industriais deram também recesso a executivos.