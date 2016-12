Egídio Serpa - Ajuste: de Tasso a Camilo

00:00 · 31.12.2016

Ancorado pelos futuros efeitos do ajuste fiscal que sua maioria no Legislativo aprovou na véspera do Natal, tonificando a receita estadual, o governador Camilo Santana antecipou para ontem o pagamento da folha de dezembro do pessoal ativo, aposentado e pensionista. Neste tempo de descalabro financeiro que castiga a maioria dos estados - culpa da gestão irresponsável de recentes e remotos governadores, como o fluminense Sérgio Cabral, hoje presidiário de Bangu 8 - o gesto de Camilo Santana sequencia o que Tasso Jereissati iniciou em 1987, ao executar ali o mais radical ajuste das contas públicas no País. Essa responsabilidade fiscal é obedecida até hoje: gastar só o que a receita permite. Que essa rigidez fiscal se estenda por todos os vindouros exercícios.

Concessões

Ontem, em almoço de empresários, um deles fez esta pergunta: quando, efetivamente, terá início a política de concessões do Governo do Ceará? "Ela já foi anunciada pelo menos duas vezes, mas ainda não saiu da boa intenção", disse.

Tilápia

Por culpa da natureza, que castiga o Ceará com 5 anos de seca, foi suspensa a produção de tilápia nos açudes cearenses. O Ceará era o maior produtor do Nordeste. Hoje, importa o produto de outros estados, inclusive do Sudeste.

Pergunta

Marcos Cézar Barreira, empresário de Fortaleza, está em SP, onde anda de Uber dirigido por professor de piano que complementa sua renda na nova atividade. "Por que Fortaleza ainda não regulamentou o Uber?" - é o que Barreira indaga à PMF.

Prefeitos

Amanhã, primeiro dia de 2017, os prefeitos eleitos ou reeleitos tomarão posse com um abacaxi a mais para ser descascado: salário mínimo de R$ 937. A propósito: qual será o primeiro prefeito do Ceará a ser alvo de operação do Ministério Público?

Ano Novo: faça a sua parte

Antes de desejar para si e para os amigos um Feliz 2017, esforce-se você mesmo, caro leitor, e faça a sua parte para que o Ano Novo se torne realmente novo tempo de felicidade para o Brasil e o seu povo. 2017 será mais um ano difícil, mas de esperança. Assim, o pessimista está convidado a não interferir no trabalho de quem, com otimismo, agirá para que o País supere suas presentes e graves dificuldades no menor tempo possível. Isso exigirá de deputados e senadores coragem para, enfrentando demagogos, aprovar as reformas de que precisa a Nação. Tirar o Brasil do fundo do poço é duro sacrifício coletivo.

Fruticultura

Luiz Roberto Barcelos (foto), sócio e diretor de produção da Agrícola Famosa, manda dizer da Patagônia, onde está com a família, que a transferência de empresas da fruticultura do Ceará para o RN "deverá ser duradoura, pois o que já foi investido não permite retorno no curto prazo", diz.

Bom

Viadutos

Ficou bom e bonito o sistema de viadutos e rotatória que a PMF construiu no cruzamento das avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges. O cruzamento, aliás, que deixou de existir desde ontem.

Ruim

BR-020

Alô, Dnit! Os que vão e voltam de Boa Viagem pela rodovia BR-020 reclamam: até dois meses atrás, não havia buracos na estrada. Agora, eles se multiplicam. Que tal uma mão de asfalto neles?

Livre Mercado

Só para fazer inveja aos que amam o futebol brasileiro - e esta coluna está incluída nessa multidão: o Barcelona Futebol Clube e suas atividades produzem 1,5% do PIB da cidade de Barcelona, capital da Catalunha. O clube no qual jogam Messi e Neymar iniciará neste ano a obra de reforma do seu estádio Camp Nou, cuja capacidade será ampliada para 105 mil espectadores. O estádio, que já tem um museu, ganhará mais restaurantes e lojas, com o que passará a funcionar nas 24 horas do dia. Gol!