Egídio Serpa - Água: Eunício pode ajudar

00:00 · 25.01.2017

Se não houver surpresa de última hora, o senador cearense Eunício Oliveira (PMDB) será eleito, no dia 1º de fevereiro, presidente do Senado. É a ele que os empresários da indústria e da agropecuária do Ceará já pedem ajuda para que o Governo Federal libere a agenda para os projetos de infraestrutura hídrica do Estado, na qual se incluem 1) a conclusão das obras do Canal Norte do Projeto S. Francisco; 2) duplicação dos sifões do Eixão das Águas; 3) construção dos açudes Fronteiras, em Crateús, licitado, e Lontras para reforçar a oferta de água à Ibiapaba; 4) apoio ao projeto de adutoras do Governo do Estado. Os dois primeiros itens são prioritários. O Lontras, na geografia de Ipueiras e Carnaubal, é um sonho muito antigo das cidades da Chapada da Ibiapaba.

Fundos

Informa o Ministério da Integração Nacional: neste 2017, o FNE, do Nordeste; FCO, do Centro-Oeste; e o FNO, do Norte, dispõem de R$ 35 bilhões. O BNB é principal operador do FNE.

Trabalho

Revela o superintendente Regional do Trabalho no Ceará, Fábio Zech: a média diária de emissão de Carteira Profissional do Trabalho, só na sua sede, saltou de 150 para mais de 300. Há um detalhe importante: pessoas com mais de 35 anos estão na busca pelo documento.

Dívidas

Pesquisa da SPC Brasil, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, apurou: 6 em cada 10 brasileiros têm dificuldade para controlar seus ganhos e gastos, e esta é uma das causas das terrível inadimplência. Pergunte-se antes:preciso desse produto?

Do limão para a limonada

Donald Trump é limão do qual é possível fazer boa limonada para o paladar do Brasil. Ao decidir pela saída dos EUA do acordo Transpacífico, do qual a China havia sido excluída pelo antecessor Obama, o histriônico Trump pode ter incluído nele os próprios chineses e também nós, os brasileiros, que podemos fornecer à Ásia os produtos de que seus países carecem - como soja e carne, por exemplo. Para isso, serão exigidos mais trabalho e criatividade do Governo Temer na busca de novos acordos e mercados com o outro lado do mundo. Eis a nova guerra geopolítica.

Noventão

Airton Fontenele, um jornalista especializado em seleção brasileira, fará sábado 90 anos de idade, que serão celebrados com um almoço de adesão no restaurante Pipo, ao qual estarão presentes seus novos e antigos companheiros. Em pleno vigor físico e juvenil lucidez, Airton merece.

Bom

Condomínios

Funcionários de Condomínios Residenciais e Comerciais de Fortaleza criaram seu próprio sindicato, que desde meados do ano passado celebra acordos trabalhistas. Perdeu o Secovi-Ce.

Ruim

Gambiarras

Há shopping center construído com esse objetivo - ser um centro de compras digno do nome. Mas em Fortaleza, e também no interior do Estado, há alguns que não passam de feias gambiarras.

Livre Mercado

Revela-se agora que na construção - que durou quatro anos - da usina siderúrgica do Pecém - registraram-se duas mortes causados por acidente de trabalho. No mundo, a construção de usinas siderúrgicas registra média de 13 óbitos pelo mesmo motivo. A CSP tem sido elogiada pelas autoridades do Ministério do Trabalho pela maneira com que cumpriu, ao longo da implantação de sua usina, a legislação brasileira relativa a acidentes do trabalho. Mesmo assim, lamenta muito os dois óbitos.