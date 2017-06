Egídio Serpa

00:00 · 12.06.2017

Há mais de três meses, as 212 empresas que, só em Fortaleza, comercializam garrafões de água de qualquer origem - 90% dos quais são de água chamada adicionada de sais - não usam o selo fiscal da Sefaz que comprova obediência à legislação sanitária e sua legalização junto ao fisco estadual. O Governo do Estado licitou a emissão do selo fiscal, a empresa derrotada foi à Justiça contra o resultado e o licitante, estranhamente, retirou o agravo. A coluna apurou que a Sefaz dará a várias empresas o direito de emitir o selo, o que vai gerar a perda do crédito tributário. Isso terá duplo efeito negativo: elevará o ICMS, apenando o onerado consumidor e, de quebra, ampliará a insegurança da qualidade das águas o que porá em risco a saúde da população. É complicado.

Pecém

Cresceu a cabotagem no Porto do Pecém. E cresceu 132% - informa o presidente da Cearaportos, Danilo Serpa. Graças ao minério de ferro de Carajás que a Vale fornece à usina siderúrgica da CSP. Neste ano, até maio, 1,5 milhão de toneladas.

Agropacto

Amanhã, às 7h30, na sede da Faec, o Agropacto ouvirá palestra sobre a boa fase da bovinocultura no Sertão Central do Ceará -maior bacia leiteira do Estado. Falará o agrônomo Paulo Leitão, coordenador do setor do agronegócio do Sebrae

Parada!

Faz a sua parte o Governo do Ceará. No sábado, 10, concluiu a escavação do túnel de 2,3 Km do Cinturão das Águas. Falta o Ministério da Integração Nacional fazer a sua parte - concluir a obra do Canal Norte do Projeto S. Francisco, que segue parada.

Cancelado!

Acossado por problemas causados pela política, o Governo do Estado cancelou o evento de lançamento do programa Agro+Ceará, que seria hoje à tarde. Cancelado também o lançamento do Parque Aquícola Marinho - que seria outra boa nova.

Chuva, irrigação, produção

Cientes de que neste ano as águas do rio S. Francisco não chegarão ao Ceará, os empresários do setor da agropecuária informam a quem interessar possa que a agricultura irrigada cearense produzirá muito pouco em 2017. O que está sendo colhido em banana, melão, melancia e mamão representa o mínimo que permite o uso da água extraída de poços cavados pelas empresas da área. Se não serviram à recarga dos açudes, as chuvas da estação foram excelentes para a agricultura de sequeiro que colhe safra de grãos superior a 1 milhão de toneladas, parte das quais são milho e sorgo já devidamente ensilados.

Política

Cristiana Lobo (foto), comentarista de política da Globo News, fala hoje às 18h30 para os empresários da Fiec sobre, naturalmente, o cenário político brasileiro. Bem informada, Cristiana conhece a fundo, também, os tradicionais políticos do Ceará. E começa a conhecer, agora, os da nova geração.

Bom

Ao trabalho

"Trajetória de um empresário dedicado ao amor e ao trabalho" - este é o tema da palestra que o presidente da Fiec, Beto Studart, fará amanhã para empresários da CDL Fortaleza. Será às 18h30.

Ruim

Falta tudo

No Porto das Dunas, cuja maioria dos eleitores vota em Fortaleza, onde têm a primeira residência, falta tudo - desde placas com o nome das ruas até rede de esgoto e de drenagem. Lamentável.

Livre Mercado

Fortaleza sediará em outubro - ou seja, no auge da crise de oferta hídrica - o XXVI Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem. Junto com ele, ocorrerão também o IV Inovagri International Meeting e o III Simpósio Brasileiro de Salinidade. Empresas nacionais e internacionais de tecnologia exporão seus últimos produtos. A cearense 3v3 - que criou para a Itaueira Agropecuária uma tecnologia inédita para monitorar e reduzir o uso de água na irrigação - será convidada a também mostrar sua criação.