Egídio Serpa

01:00 · 18.07.2018

Atenção! A maresia está causando problemas aos painéis fotovoltaicos de origem chinesa instalados em sítios localizados a até 50 quilômetros do litoral cearense. Esta informação foi transmitida por grupo de especialistas - alguns dos quais do campus do IFCE de Aracati - durante reunião com empresários interessados na geração de energia solar. De acordo com os especialistas, esse problema vai agravar-se pela falta de uma agência certificadora da qualidade dos painéis fotovoltaicos importados - chineses ou não. Eles sugerem que o BNB - que criou uma linha de financiamento para a mini e micro-geração de energia solar - submeta os painéis importados a um teste de qualidade para evitar problemas. É alto no Ceará o índice de oxidação causado pela maresia.

Aeroporto (1)

Quando a Fraport assumiu a gestão do Aeroporto Pinto Martins, a Coopaero, uma das duas cooperativas de táxi que operam lá, pagava uma taxa de R$ 16,3 mil por mês; hoje, paga R$ 35 mil. O novo valor é o do mercado, diz a própria Coopaero.

Aeroporto (2)

Além da taxa mensal de R$ 35 mil, a Coopaero e sua concorrente Coopertáxi pagam, ainda, à Fraport uma sobretaxa variável, também mensal, de até R$ 10 mil. A direção da Coopaero revela: que “a gestão da Fraport é melhor do que a da Infraero”

Apex

Estará em Fortaleza no dia 2 de agosto o embaixador Roberto Jaguaribe. Ele é o presidente da Agência de Promoção de Exportações (Apex), que presta apoio às empresas exportadoras do País. Terá aqui reunião com exportadores de flores.

Placas de aço

Oficina de conserto: foi dito aqui que o México lidera lista de países importadores das placas de aço produzidas pela usina da CSP em Pecém, já tendo comprado dela 874 toneladas. O México segue líder, mas, na verdade, importou 874 mil toneladas.

Brasília: gastança sem fim

Mais notícias chegam de Brasília, dando conta dos gastos dos congressistas - senadores e deputados - que, com dinheiro público, viajam, almoçam, jantam, têm carro com motorista, seguro saúde, assessores, telefone celular, correios gratuitos e muito mais e, como se tudo isso fosse pouco, pretendem agora aumentar dos atuais R$ 33,7 para R$ 38 mil seus vencimentos. É fazer de besta o contribuinte que trabalha e produz e cujos impostos sustentam essa farra. Há uma semana, os senadores e deputados aprovaram projetos que, transformados em Lei, subirão em mais R$ 100 bi o total da gastança sem fim

Energia

Está parada, sem produzir, a termelétrica da Enel, no Pecém. Desde junho. A Enel - dona da usina - briga na Justiça com a Petrobras, que quer aumentar o preço do gás. A Enel é contra, sob o argumento de que o contrato com a estatal tem 10 anos e inclui cláusulas que não podem ser alteradas hoje.

Bom

Biscoitos

Sexta-feira, 20, será celebrado o Dia do Biscoito - ele existe. Uma informação: a região Nordeste - segundo a Associação Brasileira da Indústria de Biscoitos - lidera consumo de recheados com 39%.

Ruim

Imposto

Para o Ministério Público Federal é legal a cobrança de ICMS sobre a transmissão e a distribuição de energia para consumidores cativos. As duas coisas não são produtos, mas transporte. Ilegal!

Livre Mercado

Vem aí no dia 10 de agosto o fórum anual “Debates & Tendências”, promovido pela Gomes de Matos Consultores, que debaterá neste ano sobre o tema “Varejo: amamos supermercados”. Da pauta do fórum constam a importância dos aplicativos no varejo, as lojas físicas e o mundo digital, a experiência do shopper mais ágil e a compra por impulso e suas ocorrências. O evento será realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL). O futuro do varejo é tema atualíssimo.

TVDN