Egídio Serpa

00:00 · 07.02.2017

Lauro Chaves Neto, presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon), participou, 6ª feira, 3, no Rio, de reunião do Conselho Federal que debateu sobre a proposta de reforma da Previdência Social em tramitação no Congresso Nacional. Para a entidade, o atual modelo previdenciário brasileiro precisa de ser reformado o mais rápido possível, mas não do jeito que o deseja o governo de Michel Temer. A entidade quer 1) amplo debate nacional, 2) defesa da Previdência Pública com caráter contributivo e solidário, 3) considerar as diferenças regionais, pois um trabalhador rural no Nordeste tem expectativa de vida inferior a 65 anos, 4) uma nova Previdência Social deve levar em conta as desigualdades sociais. Haverá, pois uma batalha nas ruas e no Congresso.

Pastore

Conselheiro do Grupo M. Dias Branco, o economista Afonso Celso Pastore, que já presidiu o Banco Central, está otimista com a chance de aprovação das reformas da Previdência e da CLT. "Abrirão o caminho para a volta do investimento", diz.

Aracati

Roberto Lopes, da antiga dupla Franco e Roberto do vôlei de praia, assumiu a Secretaria de Esportes de Aracati. Sua meta é ousada: levar para a praia de Canoa Quebrada uma etapa do Circuito Mundial. Prestígio ele tem. Falta patrocinador.

Na internet

Empresas cearenses da indústria ou da agropecuária devem criar logo seu site na internet. Primeiro, porque isso causa a primeira boa impressão; depois, é o lugar onde se buscam informações sobre a empresa; e sem site perdem-se bons negócios.

Amigo

Não há dúvida de que, ao dar status de ministro ao seu amigo Moreira Franco, o presidente Michel Temer só teve um objetivo, dar-lhe o que lhe faltava: um foro privilegiado diante da Lava Jato. Sai de Moro para o STF onde o tempo custa a passar.

Araras Norte: fala a Cogerh

Informa e esclarece a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos sobre nota aqui divulgada a propósito da suspensão do fornecimento de água ao Perímetro Irrigado Araras Norte: a decisão não foi unilateral, mas consensual tomada no dia 8 de junho de 2016 em reunião do Comitê da Bacia do Rio Acaraú na sede do Centro de Exposições de Sobral. No ano anterior de 2015, o mesmo comitê já havia decidido reduzir a oferta de água ao perímetro de irrigação, privilegiando-se o abastecimento humano. Causa: a precária situação do açude Araras, com água insuficiente para atender às demandas econômicas.

Desafios

Lúcio Gomes (foto), novo secretário de Infraestrutura do Estado, é um engenheiro com boa experiência na área rodoviária e também na de telecomunicações (ele foi diretor da Telemar que virou Oi). Tem dois desafios: 1) concluir o VLT que ligará Parangaba ao Mucuripe e 2) iniciar Linha Leste do Metrô.

Bom

Na Alemanha

Carlos Prado e Tom Prado, da Itaueira Agropecuária; Paulo Selbach, da Cearosa Vegetais; e Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa, viajaram a Berlim. Para a Fruit Logistica.

Ruim

Aparência

Antes de mostrar na prática que são capazes de liderar, os líderes políticos e empresariais devem cuidar de sua aparência pessoal. Isto tem muita importância, é o que sempre dizem os liderados.

Livre Mercado

Hoje, às 14h30min, na sede da Faec, a Confederação Nacional da Agricultura reúne a liderança dos agricultores cearenses para lhes apresentar a Rede Agropecuária de Comércio Exterior do Ceará (Interagro). Quer a CNA plantar aqui a semente da cultura exportadora, para o que chamou para o encontro de hoje representantes das diferentes cadeias produtivas do setor agropecuário cearense. A reunião de hoje é preparatória para a que, em julho, marcará oficialmente o lançamento do Interagro.