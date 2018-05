Egídio Serpa

01:00 · 05.05.2018

Até o próximo setembro, a taxa média de ocupação dos voos Air France-KLM de Fortaleza para Paris e Amsterdã está em 80%. Os primeiros 10 voos das duas bandeiras para os dois destinos estão com 100% de ocupação, como disse à coluna a assessoria da Gol, terceira e vital parceira do primeiro Hub aéreo que se instalou no Aeroporto de Fortaleza. “Ótimo! Todo começo é assim” - comenta o dono de uma das maiores agências de viagens do Ceará. Ele, seus colegas do ramo e mais os hoteleiros e os donos de restaurantes torcem para que os voos de Paris e Amsterdam para cá tragam mais estrangeiros do que brasileiros, o que consolidará o Hub e ainda motivará a Latam a fazer daqui também o seu centro de distribuição de voos no Nordeste. Que decolem a economia e a política.

Dívida

Em 2013, foi realizado em Fortaleza o Congresso Internacional de Bananas (Acorbat), que aconteceu nesta semana em Miami, em cuja sessão final revelou-se: o organizador cearense do evento ainda não pagou US$ 30 mil referentes a ingressos.

Licitações

Conhecida como “a 866”, a Lei das Licitações deverá ser atualizada. O deputado Odorico Monteiro, membro da Comissão Especial que trata do tema na Câmara, diz que a proposta é incorporar as inovações tecnológicas, que mudam de 6 em 6 meses

Hotelaria

Quem fará a palestra de abertura do 60º Congresso Brasileiro de Hoteis, que se realizará de 16 a 18 deste mês no Centro de Eventos do Ceará, será o presidenciável Ciro Gomes. Virão para o Conotel 80 jornalistas - 40 de economia e 40 de turismo.

Hotéis

Comissários da KLM e Air France têm, desde 5ª feira, 3, o Diogo Hotel - na Abolição com Barão de Studart - como sua residência em Fortaleza. Os comandantes dos aviões das duas empresas, porém, têm outro endereço: o Gran Marquise na Beira-Mar.

TAP: mais um voo FOR/LIS

Secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho diz a esta coluna: “A TAP terá mais um voo de Fortaleza para Lisboa”. Não causa surpresa a informação: a TAP, grande prejudicada pela chegada da Air France e KLM a Fortaleza, não tem mais esse mercado cativo que dominou por mais de 15 anos - com excelente serviço, diga-se a seu favor - mas com tarifas que, nos últimos 12 meses, ficaram escandalosas. Não há data prevista para o novo voo da TAP, explica Arialdo Pinho. No trade turístico cearense decolou a certeza de que os portugueses da TAP além de criarem novo voo para Lisboa reduzirão sua tarifa para o nível concorrencial.

Arrecadação

Boa notícia transmite o secretário da Fazenda, João Marcos (foto): a arrecadação do ICMS, no 1º quadrimestre deste ano foi 8,8% superior à do mesmo período do ano passado de 2017. Se será mantida essa tendência de alta, “só saberemos no fim de junho”. Ele diz que as contas do Estado seguem em dia.

Conotel

Vinicius Lummertz, ministro do Turismo, mandou mensagem para o presidente nacional da ABIH, o cearense Manuel Linhares. Virá para o Conotel - o Congresso Nacional da Hotelaria.

Ar condicionado

Falha técnica no amplo e novo espaço de eventos de Fortaleza na Av. Sen. Virgílio Távora - onde se celebrou o Hub Aéreo: sistema de ar condicionado é insuficiente para uma festa com 500 pessoas.

Livre Mercado

Na festa de celebração pelo início de operação do centro de conexões de voos da Air France-KLM-Gol, 5ª feira à noite, a cúpula dessas três empresas defrontou-se com a má educação da elite cearense: poucos prestaram atenção aos pronunciamentos dos franceses e holandeses e muito menos ao do presidente da Gol. A maioria dos presentes - animada pelos drinques servidos ao longo de 1h30 de espera pelo início da cerimônia - preferiu conversar em alta voz. E de nada valeram os muitos psius.