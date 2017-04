Egídio Serpa

00:00 · 08.04.2017

Leitura mais atenta da Portaria Interministerial nº 69, de 31/02/17, que criou Grupo de Trabalho<HS2>para, em 60 dias, encaminhar “soluções para a Ferrovia Transnordestina” indica, primeiro, que será mudado o cronograma da obra. Em segundo lugar, que ela será executada por trechos. E o mais importante: quanto - em dinheiro público e privado - custará todo o esforço para conclui-la no menor espaço de tempo. A sonhada estrada de ferro que ligará os portos de Pecém e Suape às zonas de produção do PI, CE, BA e PE já consumiu mais de R$ 6 bilhões. A China, com esse dinheiro, teria feito - e inaugurado em dois anos - ferrovia semelhante. Se optar por transferir a um grupo chinês a concessão desse caminho de ferro - como estão a indicar sinais de Brasília - fará o certo.

Milho

Decidiu o Governo Federal vender milho diretamente nos balcões da Conab para avicultores e pecuaristas do Nordeste. Hoje, a saca de 60 kg custa R$ 70. Comprando na Conab, preço cai a R$ 33.

Agroenergia

Mais um incentivo para quem quer produzir sua própria energia: o Banco do Brasil lançou o Programa Nacional de Agroenergia. O objetivo é financiar projetos de geração de energia solar na zona rural para pessoas físicas e jurídicas. No Ceará, terra do sol, é mão na massa.

Laboratório

Agropecuaristas cearenses estão mobilizados com o objetivo de 1) modernizar o Laboratório do Nutec ou 2) instalar, em parceria com a Unifor, um laboratório de última tecnologia capaz de fazer aqui as análises que hoje são feitas em Recife.

Ceará: ajuste valeu a pena

De todos os estados da Federação brasileira, o Ceará é 1) o mais ajustado do ponto de vista fiscal, 2) o que, proporcionalmente, mais investe e 3) o que tem melhor controle da contas públicas. Assinado, Firjan - Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que faz, periodicamente, uma análise sobre a situação fiscal dos estados. Se a presidente Dilma tivesse adotado o mesmo rigor fiscal que seu companheiro petista Camilo Santana adotou no Governo do Ceará, estaria no Palácio do Planalto e a economia do País estaria crescendo. Infelizmente não foi assim.

Termaco

De volta da Interlog, maior feira latino-americana de logística, Bertrand Boris e Carlos Maia (foto), sócios da Termaco, fecharam parceria com a Long-In. Por meio dela a Termaco passará a fazer o transporte marítimo de cargas fracionadas, hoje feito por rodovia. Os custos cairão 15%, estimam Boris e Maia.

Bom

Saúde

Amanhã, das 8 às 12 horas, no Anfiteatro do Parque do Cocó, a Secretaria da Saúde do Estado promoverá ação para marcar o Dia Mundial da Saúde. Haverá degustação de frutas cearenses.

Ruim

Judiciário

Na Espanha, Argentina, EUA e Inglaterra os gastos com o Poder Judiciário chegam a somente 0,1% do PIB. Na Venezuela, 0,3%. No Brasil, esses gastos alcançam 1,3% do PIB. Com, viés de alta.

Livre Mercado

Cientistas da Universidade britânica de Manchester acabam de abrir uma luz no túnel da dessalinização da água do mar: criaram um filtro à base de óxido de grafeno capaz de remover todo o sal da água marinha. As pesquisas vinham sendo feitas há seis anos e sempre esbarravam na dificuldade de obtenção do grafeno em escala industrial. A equipe do físico Rahul Nair removeu a dificuldade, o que abre caminho para uma solução definitiva para a falta de água nas regiões pobres do mundo.