Bolso & Cia: Supermercado e luz pesam

00:00 · 27.01.2017

As despesas básicas com o supermercado e contas de luz foram as que mais cresceram no orçamento das famílias no País, durante a crise. Em ambos os casos, 47% dos entrevistados da CNDL relatam ter notado aumento das contas. Isso ocorreu mesmo considerando que 47% dizem ter passado a optar por produtos similares em substituição aos de marca, na comparação de 2016 com 2015. Quanto aos serviços de luz, água e telefone foram mantidos no mesmo nível, mas os gastos subiram.

Olho no emprego

Em meio tantas dificuldades para conseguir uma vaga de trabalho surge uma oportunidade apoiada no consumo sazonal. A indústria de chocolates já começa a ofertar postos de trabalho e, em seguida, será a vez do varejo com a comercialização. Pode parecer cedo, mas as empresas começam a produzir para a Páscoa. Em dias difíceis para o trabalhador, vale buscar uma chance, mesmo temporária.

De 30

A 39 anos

É onde se concentra a maioria das pessoas negativadas, ou seja na "lista negra" dos cadastros de devedores. Em dezembro último, dado mais recente disponível, quase metade da população nesta faixa etária (49,38%) tinha o nome inscrito desses cadastros - um total de 16,81 milhões. Elas constituem um elo importante da cadeia de consumo, fora da condição de comprador habilitado.

Confiança ao comprar pela internet

Os consumidores brasileiros estão mais confiantes em comprar pela Internet. Quem mede este patamar de satisfação é o Índice de Confiança do E-Consumidor, da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a plataforma de avaliações de e-commerce Trusted Company. Segundo o termômetro, esse indicador fechou 2016 com avanço de 8% em relação ao ano anterior. Foram realizadas 45 mil avaliações.

Recado do especialista

"Parte dos consumidores só adota comportamentos racionais em relação ao uso do dinheiro porque não vê outra saída. Para eles, a crise exige atitudes de controle a fim de evitar o colapso financeiro, mas, tão logo a situação melhore, acabam retomando os mesmos padrões, incluindo a falta de disciplina em relação ao orçamento pessoal e o consumo não planejado".

José Vignoli

Educador financeiro do site Meu Bolso Feliz

Hora das mpes renegociarem dívidas

•As microempresas brasileiras são responsáveis por uma grande parcela da geração de emprego. Com a crise, muitas se viram em dificuldades e ficaram inadimplentes.

•Em todo o País, cerca de 600 mil empresas optantes do Simples Nacional, que devem R$ 21 bilhões à Receita Federal, podem renegociar suas dívidas.

•O Sebrae lançou Mutirão da Renegociação para ajudar os empresários a permanecerem no Simples. Assim, poderão acertar as contas com o Leão.

•Com o projeto "Crescer sem Medo", em outubro, o prazo de parcelamento das dívidas com a Receita passou de 60 para 120 meses.

•Os microempresários devem ficar atentos às regras para a adesão ao parcelamento. Os interessados terão até 90 dias para aderir.

•A parcela mínima será de R$ 300 e o valor de cada prestação mensal será acrescido de juros equivalentes à Selic mais1%.

•O Call Center do Sebrae (0800 570 0800) e postos de atendimento estão preparados para auxiliar os empreendedores.