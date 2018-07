Bolso & Cia

01:00 · 13.07.2018

Nada mais inconveniente e até perigoso que ter seus dados pessoais repassados a terceiros sem sua autorização. O Senado aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no último dia 10. Em linhas gerais, a nova legislação busca impedir, entre outras coisas, que dados como nome, telefone, endereço e CPF sejam usados como moeda de troca entre empresas e organizações sem que o "dono" sequer saiba. A Lei pode ser considerada, no mínimo, um avanço. Pela proposta do chamado "marco legal de proteção, tratamento e uso" de informações, as empresas serão responsáveis se vazarem dados dos clientes. Além disso, o projeto estipula multa de até 2% do faturamento da empresa que descumprir as regras, limitada a R$ 50 milhões por infração.

Só com tecnologia

Somente com o uso de tecnologias será possível garantir o controle previsto na nova legislação de proteção aos dados de forma rápida e efetiva, alerta o especialista em Segurança da Informação, Maurício Fiss. Pelo projeto, as empresas deverão coletar apenas os dados necessários aos serviços prestados; informar a política de proteção; preservar a privacidade das pessoas, mesmo na internet, dentre outras regras.

58,6% é o percentual de famílias que relataram ter dívidas entre cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguros no último mês de junho. O percentual registrou queda ante o mês anterior (59,1%), mas é a terceira redução consecutiva, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Transporte escolar cobrado nas férias

Durante as férias escolares surge sempre uma dúvida por parte dos pais. Cobrar a mensalidade do transporte escolar nesse período é legal? A resposta é sim, de acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Mas ela precisa ser informada previamente ao consumidor. O contrato pela prestação do serviço deve incluir essa cobrança em cláusula expressa. Se não houver contrato, essas informações devem ser prestadas previamente de forma clara.

"A invasão da tecnologia no mercado de trabalho traz novas responsabilidades e demandas para as pessoas. É preciso saber operar todos os recursos disponíveis, entender como eles podem ajudar e identificar novos serviços que você pode agregar em sua rotina".

Henrique Calandra

Fundador do WallJobs

Ensino da economia doméstica

O conhecimento de economia doméstica para as famílias representa um melhor controle dos gastos e a conquista do consumo mais consciente.

Informações nesse sentido são valiosas e envolvem conhecimentos financeiros, bem como de nutrição e serviços sociais, aplicados no melhor aproveitamento dos recursos em casa.

Ação nesse sentido será o projeto "Saúde Financeira", promovida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (IBEF-CE), que será levado ao Bairro Bom Jardim, no próximo dia 28 de julho.

O evento será realizado a partir das 8h, na sede do Movimento Saúde Mental Comunitária, onde ocorrerá o debate "Economia Doméstica para o público em geral". Mais informações e inscrições pelo fone: (85) 3221.6531