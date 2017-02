Bolso & Cia

00:00 · 03.02.2017

A reforma da Previdência é necessária. Isso é fato. Mas ainda que a idade mínima de aposentadoria seja reduzida para os 60 anos na proposta atual do governo é necessário que haja outras alterações para reduzir perdas dos trabalhadores. Entre os pontos que representantes da OAB-CE destacam está a questão daqueles que já estão próximos da aposentadoria e, além do pedágio que passa a ser exigido, há ainda diminuição considerável do benefício.

De vento em popa

As vendas de planos de previdência privada avançam. No Ceará, segundo a Caixa Seguradora, o crescimento foi de 39% no ano passado ante 2015, totalizando R$ 91,2 milhões. "As pessoas sabem que com a reforma precisarão complementar a renda para a aposentadoria. Crescemos acima do esperado", diz a diretora de Previdência, Rosana Techima.

35%

A menos

É no mínimo quanto os genéricos são mais baratos que os medicamentos de referência. A redução é resguardada por lei, que permite a uma cada vez maior parcela da população a ter acesso a tratamento de saúde. Sobretudo em períodos de crise, os genéricos ajudam a deixar o fardo do desembolso com remédios menos pesado e são sinônimo hoje de segurança e qualidade.

Fraudes: quem corre mais perigo

As fraudes estão cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros. Segundo o estudo de alta propensão, em 2016, a região do país onde a população está mais sujeita aos riscos era a Sudeste, com 50,4%. Em seguida estão: Sul (18,5%), Nordeste (16,2%), Centro-Oeste (9,9%) e Norte (4,9)%. Estudo feito pela Serasa, usando como base um grupo de pessoas com alta propensão de ser vítima desses crimes, mostra quem são os brasileiros com maior chance de serem vítimas do roubo de identidade, quando dados pessoais são usados por criminosos para firmar negócios sob falsidade ideológica ou obter crédito com a intenção de não honrar os pagamentos. A quantidade de idosos com alta chance de sofrer golpes foi a que mais cresceu nos últimos dois anos: de 36,5%, no primeiro semestre de 2014, para 43,6%, no mesmo período de 2016. O sexo masculino representa a maioria (71,6%) dentro da categoria de pessoas acima de 60 anos.

Recado do especialista

"Do jeito que ela (a proposta de reforma da Previdência) está hoje vai afetar milhares de trabalhadores brasileiros. Na verdade nós temos uma proposta extremamente injusta e draconiana querendo igualar os que são desiguais. Não se pode comparar a situação do Brasil à de países desenvolvidos. Nós envelhecemos antes de enriquecer. Os países ricos estão fazendo reformas em um contexto de riqueza. Para propor uma reforma mais justa para os trabalhadores é preciso ter os números exatos do sistema previdenciário. Depois de fazer uma análise ao longo do tempo, é necessário saber quando é que o sistema atual vai começar a dar problema. Teríamos inclusive de fazer uma transição suave, respeitando os direitos adquiridos".

Marcelo Lettieri - Vice-presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) no Ceará

CARTILHA SOBRE CONTAS INATIVAS DO FGTS

• Mario Avelino, presidente do Instituto Fundo Devido ao Trabalhador, lançou a cartilha "Como receber corretamente seu dinheiro das contas inativas do fundo de garantia". • A cartilha explica o que é o Fundo de Garantia e a conta inativa, quem tem direito a sacar, como levantar o extrato das contas. • O calendário de saque deve começar em março. • O saque das contas inativas será possível com a aprovação da Medida Provisória 763. • Serão mais de 94 milhões de contas, injetando na economia brasileira em 2017, R$ 20,5 bilhões e beneficiando mais de 23 milhões de trabalhadores. • Para ter acesso a cartilha basta fazer o download grátis em http://promo.Domesticalegal.Com.Br/sacar-fgts-contas-inativas e preencher um formulário.