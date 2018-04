Bolso & Cia

01:00 · 27.04.2018

Com a expansão do meio digital em todos os segmentos, as fintechs - startups que unem tecnologia com serviços financeiros - vieram para ficar e o Ceará cada vez mais adere à tendência. Muitos pequenos negócios no Estado crescem, gerando fontes de renda, com soluções tecnológicas. Até em regiões remotas as fintechs estão penetrando. Prova da receptividade do Ceará é a expansão do Celcoin. Focado em micros e pequenas empresas e autônomos, o aplicativo gratuito transforma o smartphone em uma maquineta de serviços financeiros o que facilita o acesso e utilização.

Maior presença

Diante da carência de serviços bancários em muitas cidades do Estado, estudo recente da Celcoin revela que no Ceará o número de agentes da startup já atinge 660 e ultrapassou pela primeira vez a quantidade de lotéricas, que detêm aproximadamente 375 unidades. O uso do serviço vai desde o pagamento de contas, a recargas de celular, compra de passagens de ônibus e até conteúdo digital, garantindo renda a pequenos negócios.

R$ 1 tri é quanto o 'spread'

Bancário custará a mais de juros às pessoas físicas. O spread é a diferença entre o que os bancos pagam pelo dinheiro captado em depósitos e aplicações e o quanto cobram de juros nos empréstimos. O dado, da Fiesp, reforça que continua muito elevado o comprometimento de renda das famílias com pagamento de juros.

Competição e juro menor

O consumidor final é quem deve ganhar com a regulamentação que estimula o surgimento de novas fintechs, além de possibilitar o crescimento das já existentes. O que se espera é redução de de juros e competição na área financeira. Essas empresas poderão manter contas de pagamentos para seus clientes e usar recursos próprios na hora de oferecer empréstimos via plataforma eletrônica. Até então elas se restringiam a operar como correspondentes bancários.

"Tivemos um crescimento de 15% em vendas de viagens internacionais em 2017 e com o aquecimento do mercado a tendência é o aumento da procura. O brasileiro não só valoriza, como ainda enxerga uma viagem como uma grande necessidade entre os seus momentos de lazer"

Alexis Manch

Cofundador e co-CEO do Zarpo

Gastos com turismo

O Brasil está entre os 25 países que mais gastaram com turismo em 2017, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT). Os brasileiros foram responsáveis por injetar US$ 19 bilhões na economia mundial com o turismo no ano passado, US$ 5 bilhões a mais que em 2016, quando os gastos de turistas brasileiros que visitaram cidades estrangeiras atingiram US$ 14,5 bilhões. O incremento da atividade turística lá fora colocou o Brasil na 16ª posição no ranking global, acima de países como Japão, Suíça, Índia e Emirados Árabes. O resultado também representa um reflexo da retomada do crescimento do setor no Brasil. O Ceará tende a participar mais desse cenário de conexões com o exterior a partir do hub da AirFrance/KLM e Gol.