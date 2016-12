Bolso & Cia: Natal: dividindo a despesa

00:00 · 23.12.2016

Sete em cada dez brasileiros (75,4%) pretendem dividir as despesas das comemorações natalinas em mais este ano de crise. Muita gente está atenta pra não extrapolar os gastos. Será um Natal em que cada consumidor deverá despender em média R$ 167,90, aponta a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Em boa medida, segundo o educador financeiro José Vignoli, para não iniciar o ano já no vermelho, antes de tudo, deve-se planejar o quanto pode ser gasto sem afetar as finanças da casa.

Personalização

Mais de 1.200 jovens, da Geração Z, entre 13 e 18 anos, das classes A, B e C, revelaram o que esperam dos shoppings no futuro próximo. A maioria (43%) têm a expectativa de lojas "departamentalizadas", por categoria de produtos. Além disso, 42% desejam lojas com personalização de roupas. O estudo o " Shopping do Futuro" foi desenvolvido pela Officina Sophia Retail e Minds & Hearts, com a Abrasce.

155%

São os juros,

Ao ano, no crediário, para artigos de ginástica. Esta é a categoria com taxas mais elevadas do mercado. Em seguida, estão os itens de decoração (146,28%) e artigos do lar (141,66%). As pequenas redes do varejo praticam juros anuais de 126,74%, enquanto as médias (104,89%), diz a Anefac, em dados de novembro.

O potencial do mercado de usados

Quem não pensou em vender algum item usado que dispõe em casa. O Ibope Conecta identificou que cerca de 91% dos internautas no País (68.147.706 pessoas) possuem produtos sem uso e que 84% deles (62.856.848 pessoas) têm interesse em vender esses objetos. A maioria dos internautas com intenção de venda são homens (58%), da classe B (49%). Uma ótima forma de faturar com algo que está sem uso.

Recado do especialista

"As razões para desistirmos de nossos planos de mudança são as mais variadas, como a falta de organização ou a fuga dos obstáculos, no entanto, na maioria das vezes, nem nos damos a oportunidade de começar e de estarmos dispostos a mudar. Para ajudar que, em 2017, seja diferente em sua jornada saiba claramente suas metas; planeje seus recursos; o que é necessário para realizá-las; saiba escolher as companhias; esteja preparado para enfrentar os desafios e não tenha medo de errar"

Daniel Lustig

Empresário e proprietário da mind factory

Sobre o rendimento do FGTS

•As mudanças anunciadas pelo governo no FGTS vão mudar o rendimento para os recursos dos trabalhadores recolhidos ao Fundo

•O rendimento atual do FGTS, de 3% mais Taxa Referencial (TR) é o menor do mercado financeiro

•Agora, além do rendimento de 3% mais TR, os cotistas do FGTS deverão ter parte do lucro líquido do Fundo

•Os recursos do FGTS hoje são aplicados através do Fundo de Investimento FGTS (FI-FGTS) em projetos de infraestrutura e habitação popular

•Até agora, o lucro obtido com essas aplicações não era repassado aos trabalhadores e ficava com o governo. Agora, 50% desse lucro será repassado aos trabalhadores

•Mas, o trabalhador só terá acesso a esse rendimento só ocorrerá a partir de 2018, depois que a medida for aprovada pelo Congresso.

•E o saque do FGTS só é permitido quando o trabalhador é demitido sem justa causa, para a compra da casa própria ou em caso de doença.