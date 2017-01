Bolso & Cia: De olho na inflação pessoal

00:00 · 06.01.2017

Os indicadores econômicos que medem a inflação são vários e com metodologias diferentes. Mas é importante ficar atento à sua inflação pessoal. Significa que o custo de vida de cada um depende de quanto se necessita para manter o mesmo padrão de vida em um determinado período. Portanto, a sua "cesta de compras" mensal ou anual e a variação dos preços dos produtos ou serviços que você comprar é que vão determinar a sua inflação pessoal. Uma coisa é senso comum, o custo de vida do brasileiro está mais caro.

Renda extra

A crise econômica fez triplicar o número de pessoas que começaram um negócio próprio, de acordo com levantamento do Sebrae e FGV. Há ofícios que ajudam a contar com uma renda extra para começar. Dentre as chances de trabalho neste começo de ano estão: revenda (você pode trabalhar de casa ou pela web); aluguel (economia compartilhada), franquias de baixo custo e produção de artesanato.

98h

E 33 minutos

Foi o tempo que um trabalhador fortalezense despendeu para adquirir a alimentação básica no mês de dezembro último. Tal compra necessitou de um desembolso de 48,69% do salário mínimo vigente naquele mês, de R$ 880,00. A cesta básica saiu por R$ 394,19. Para o Dieese, o salário mínimo deveria ser de R$ 3.940,41.

Startup com receita caseira de delivery

A saída mais econômica para quem aprecia a comida fora de casa é o delivery. O aplicativo PedGanha, de uma startup 100% cearense, auxilia a quem quer receber a refeição no conforto de casa. Além disso, premia consumidores entregando pontos (win) por pedido. De acordo com a quantidade de "wins" acumulados, o cliente pode trocar sua pontuação por descontos na próxima compra, por outros produtos, ou fazer doações a instituições de caridade.

Recado do especialista

"Diante do cenário de incertezas no mercado de trabalho, percebemos que as empresas estão mais cautelosas nos seus investimentos e isso se reflete também na retração das contratações. Como consequência, os empresários estão focando mais em aumentar a produtividade dos atuais colaboradores. A máxima continua a ser fazer mais com menos. Tanto as organizações estão investindo mais em capacitação das equipes, quanto os próprios profissionais estão buscando mais cursos e treinamentos para se manter no mercado altamente instável e competitivo".

Cassio Germano

Diretor do grupo portfolio

Qual a regra para férias

A legislação trabalhista prevê que, após completar um ano com registro na Carteira de Trabalho, o trabalhador ganha o direito a um período de férias remuneradas por 30 dias corridos

•O que muita gente não sabe é que quem decide quando o empregado poderá tirar as férias é o empregador. Entretanto, elas devem ser agendadas em até 12 meses

•Caso o empregador não libere o empregado no referido período, a empresa passa a ser obrigada a dobrar a remuneração paga nas férias

•Pela legislação vigente, as férias podem ser divididas em dois períodos, mas nunca inferior a dez dias corridos

•No caso em que o trabalhador tenha mais de cinco faltas sem justificativa, o número de dias das férias é reduzido. A partir de 33 faltas sem justificativa, ele perde o direito às férias