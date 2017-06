Bolso & Cia

00:00 · 09.06.2017

Quem nunca comprou algo que não precisava e não estava nos planos? Pois mesmo diante da crise econômica atual, 37% dos brasileiros admitem que compram por impulso, mostra o SPC. Um ato aparentemente inofensivo pode se transformar em um grande problema, sobretudo no contexto atual. Em geral contraído através de cartão, o crédito simples facilita e estimula as compras. A economista Marcela Kawauti adverte que antes de assumir dívidas o consumidor precisa ter certeza se está com o orçamento preparado para quitar as parcelas.

A medida acertada

Em meio a toda pressão pelas reformas trabalhista e da previdência, uníssonas no governo atual, mas que geram grande divergência na sociedade, uma medida isolada adotada pela equipe econômica deu bons resultados: a liberação do FGTS inativo. Além de retirar muitos beneficiários da inadimplência, a ação relativa ao FGTS traz retorno positivo fazendo circular uma parcela dos recursos no varejo. No Ceará, o 4º lote será liberado a partir de amanhã, dia 10, somando quase R$ 130 milhões, para 129 mil cotistas.

42%

levarão em conta o desejo da pessoa amada na escolha do presente do Dia dos Namorados. É o que constatou o Boa Vista SCPC. Com mais de 1.200 respostas, a pesquisa apontou ainda que o valor médio dos presentes, para 66% dos entrevistados, não deverá passar dos R$ 200. Preço, promoção e descontos, assim como marca e qualidade serão levados em conta por 14% e 9% dos entrevistados, respectivamente. Vale também não se endividar.

Débito e crédito na pulseira

Os meios de pagamento evoluem cada vez mais rápido. Clientes do Banco do Brasil ganham nova opção para efetuarem operações. A Pulseira Ourocard é o primeiro dispositivo vestível (wearable) da instituição e o único no País que permite compras nas funções débito ou crédito. Por meio do app Ourocard, em vez de inserir o cartão de plástico na máquina, basta definir a forma de pagamento, digitar o valor e solicitar ao usuário que aproxime a sua pulseira da maquininha. O pagamento é concluído em poucos segundos.

Recado do especialista

"A empresa que sonega é tão estúpida quanto a prática da corrupção dentro das suas estruturas. Quem sonega tem medo, precisa corromper, vive na mão de chantagistas, é vítima constante de fraudes internas (e nem pode denunciar), não tem controles mais apurados e ainda divulga demonstrações financeiras fajutas. Com isso gasta muito mais do que se pagasse corretamente os tributos".

Gilberto Luiz do Amaral - Presidente do conselho superior e coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)

Poupar, empreender e investir

•A educação financeira é básica para a formação de qualquer cidadão e rende frutos de uma vida mais equilibrada no futuro. • O Bank of America Merrill Lynch e Instituto Brasil Solidário lançam projeto inédito de jogos educativos em educação financeira em escolas públicas cearenses. • Um jogo de tabuleiro e outro de cartas, que visam exercitar, de forma lúdica, as habilidades de poupar, empreender e investir, chegam como projeto piloto de educação financeira nas escolas públicas de Beberibe, Pindoretama e Cascavel. • Serão distribuídos cerca de 2 mil jogos para mais de 90 escolas, alcançando em torno de 20 mil alunos. O lançamento será no dia 12 de junho, em Beberibe.