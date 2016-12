Bolso & Cia: Busque pelos melhores

00:00 · 30.12.2016

Na hora de qualquer decisão, a tecnologia está cada vez mais presente e deve ser usada para nos auxiliar. Mas é preciso também saber em quem podemos confiar. Sites de órgãos de defesa do consumidor, a exemplo do "Reclame Aqui", funcionam não só como um canal para queixas, mas também são uma vitrine de quais empresas prezam efetivamente pelos clientes ou não. Além disso, existe uma diversidade de categorias cotadas, desde empresas de bolsas, perfumaria, passando por companhias aéreas e cartões.

Descontos

A opção pela compra à vista é sempre mais benéfica, sobretudo por não gerar dívida futura. Com a nova legislação, que permite praticar a diferenciação de preços entre o pagamento à vista e o efetuado com cartão de crédito, o consumidor que já buscava uma condição melhor na hora da compra, se dispondo a desembolsar de imediato alguma quantia, deve cada vez mais 'brigar' pela chance de pagar menos.

Nordestinos que podem ser incluídos no Cadastro Positivo, segundo o Serasa Experian. No País, eles somam 22,1 milhões de brasileiros que hoje estão fora do mercado de crédito, apesar de possuírem histórico favorável de adimplência. A simulação revela que o total de consumidores poderia injetar R$ 1 trilhão na economia.

Planos nas academias e as limitações

Ano-Novo sempre vem com etas e resoluções e, comumente, dentre elas está o começo ou a retomada na academia. Recomenda-se ficar atento aos planos especiais que surgem para atrair os consumidores. Na hora da assinatura do contrato, é importante checar restrições e condições nos contratos, a respeito dos quais o contratante não pode modificar o conteúdo. Fique de olho também às formas de pagamento e multa rescisória.

Recado do especialista

"É importante que todo consumidor possa refletir sobre os seus gastos de fim de ano e também aqueles que já começam a surgir em 2017. Faça um levantamento de todas as despesas que vai precisar pagar no começo do ano. Um raio-x adequado dos seus gastos futuros vai impedir que você seja pego desprevenido. Se você ainda não possui orçamento, construa um planejamento financeiro para os 12 meses, pensando no ano que inicia".

Roberto Zentgraf

Professor, autor de nove livros ligados às finanças e consultor em planejamento financeiro pessoal

Resgate do FGTS da conta inativa

A possibilidade de saque do FGTS de contas inativas animou trabalhadores que poderão usar os recursos que tinham baixo rendimento

•Segundo analistas, o resgate desse saldo é boa opção e também estão incluídos na medida aqueles que usaram recursos da conta vinculada do FGTS para comprar ações da Vale e da Petrobras

•O saque poderá ser efetuado quando a Caixa Econômica Federal autorizar, mas só conseguirão liberar o valor aqueles que investiram com uma conta do Fundo que hoje esteja inativa

•Isso se aplica, por exemplo, a quem mudou de emprego, pediu demissão ou foi demitido por justa causa

•Os trabalhadores que fizeram a aplicação e permaneceram, desde então, com o mesmo vínculo empregatício não se enquadram. Ou seja, receberão apenas os recursos da conta