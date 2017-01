Bolso & Cia: A crise também ensina

00:00 · 20.01.2017

A crise traz situações amargas, mas também força a uma visão diferente dos problemas. Muitas pessoas melhoraram o conhecimento da própria situação financeira em 2016. Houve um aumento de sete pontos percentuais no conhecimento do valor das contas pessoais básicas. Em 2015, 81% atentavam para essa informação, passando a 89% no ano passado. Além disso, 59% garantem calcular quanto estão pagando de juros nas compras a prazo (aumento de 14 pontos em relação a 2015), atesta o SPC.

Dúvida

A grande dúvida ou chave para o futuro do Brasil é como os governantes se comportarão para que interesses políticos, pessoais e partidários, não interfiram negativamente nos trabalhos de arrumação das contas públicas. Em resumo, é o que especialistas ouvidos pela Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração (Anefac) consideram quanto ao sonhado êxito dos ajustes para o País voltar a avançar.

35%

É o percentual de

Brasileiros que usam cheque especial, empréstimos e cartão de crédito para pagar contas. Isso ocorre quando o orçamento não é suficiente para honrar os compromissos no mês. O volume de pessoas nessa condição é preocupante. Considerando o alto patamar dos juros praticados no País, é fundamental buscar opções para sair desta armadilha.

O que atrai e gera fidelidade

Para os brasileiros, o que mais atrai nos programas de fidelidade são descontos em produtos (49%), reembolso ou devolução de dinheiro (45%) e produtos grátis (41%). Outro ponto positivo na visão do consumidor é a possibilidade de escolher entre diversos tipos de recompensas (88%), pontos por compras em lojas físicas, em website ou em um dispositivo móvel (86%) e a oportunidade de ganhar bônus ao realizar alguma atividade específica (85%), aponta a Nielsen.

Recado do especialista

"O que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu tivesse eu já teria. Isso define a importância da constante atualização e investimento no desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal. O essencial é nunca deixar de investir em si mesmo e na empresa, mesmo na crise, e sempre mais do que a concorrência".

Paulo Vieira

Master coach cearense, autor do best-seller "o poder da ação"

Cuidados antes do consignado

O consignado é a linha de crédito mais barata. Entretanto, muitos trabalhadores na ativa, aposentados e pensionistas que pedem empréstimos com desconto em folha, utilizam a modalidade forma desordenada, o que gera endividamento. Para usar de forma positiva essa forma de crédito esteja atento aos seguintes pontos:

•Conheça sua real situação financeira descobrindo para onde vai cada centavo do dinheiro durante o mês, registrando as dívidas caso existam;

•Tome consciência que o custo de vida deverá ser reduzido em até 30% do ganho mensal, isto porque a prestação deste reduzirá o seu ganho mensal diretamente em seu salário ou benefício de aposentadoria;

•É comum a utilização do crédito consignado para quitação de cheque especial, cartão de crédito e financeiras. Isso é recomendável, porém, a troca simplesmente de um credor por outro, sem descobrir a causa do verdadeiro problema, apenas alimentará o ciclo do endividamento;

•Se bem utilizada a linha de crédito é importante, porém, não pode fazer parte da rotina de um assalariado ou aposentado. Sua utilização deve ser pontual para um objetivo relevante.