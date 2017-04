Bolso & Cia

00:00 · 07.04.2017

O chamado cadastro positivo ainda não vem sendo efetivamente considerado na hora de avaliar o consumidor, embora a inadimplência seja decisiva na concessão de crédito. Entretanto, surgem mecanismos para 'pontuar' o consumidor com base em seu histórico. A Serasa, por exemplo, criou um score que permite saber gratuitamente qual o relacionamento do cliente com o mercado. As notas vão de zero a 1.000 pontos. Quanto mais alto o score, maiores as chances de honrar compromissos financeiros. Falta garantir incentivos ao bom pagador.

Gastos na Páscoa

Os gastos na Páscoa deste ano serão menores. Em meio às dificuldades financeiras, 39% dos consumidores dizem que irão desembolsar menos em despesas referentes à data. Mas há um dado positivo: entre os que irão consumir no período, 57% dos brasileiros estão dispostos a presentear alguém. Entidades do comércio revelaram ainda que três em cada dez (28%) estão indecisos quanto aos gastos e 15% já definiram que não realizarão compras. 5,2% foi a queda do Indicador de Confiança da Micro e Pequena Empresa, medido pelo SPC Brasil. O patamar de confiança foi de 49,7 pontos em março último, uma retração na passagem de fevereiro para março deste ano. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, entretanto, houve alta de 15,3%. Quanto mais próximo de 100 o número, mais otimistas estão os empresários.

Mudar Previdência exige mais debate

A maioria dos especialistas concorda, em relação à reforma da Previdência, que ela é necessária. Mas, a pressa na implementação de regras sem o devido debate com a sociedade pode levar a distorções. Em questões que envolvem a vida de milhões de trabalhadores brasileiros a prioridade deve ser assegurar direitos adquiridos, sobretudo, em se tratando do futuro de uma parcela da população, no momento em que ela estará em uma idade mais frágil.

Recado do especialista

"Muitas pessoas usam rendas extras sem considerar a sua situação financeira atual. Infelizmente, isso é comum. Portanto, procure levantar seus números e ter consciência se está em situação de equilíbrio, endividamento, inadimplência ou se é investidor. O ideal é que a quantia possa melhorar a qualidade de vida da pessoa e família, não apenas agora, mas especialmente no futuro".

Reinaldo Domingos

Educador financeiro

Fuja das fraudes no cartão

• Para diminuir a fragilidade diante das fraudes em cartões você pode tomar as seguintes precauções:

• Fique alerta à condição física do caixa eletrônico. Se o cartão não encaixar com suavidade na máquina ou caso o equipamento seja muito velho, procure outro caixa;

• Verifique ao seu redor. Se notar algum indivíduo que esteja há muito tempo pelas redondezas não se aproxime do caixa eletrônico.

• Evite ficar conversando próximo aos caixas e espere no carro até que caixa eletrônico esteja vazio; • Se seu cartão ficar preso na máquina ligue para sua assistência imediatamente para relatar o caso;

• Se suspeitar que seu cartão foi comprometido de alguma forma em um comércio, restaurante ou caixa eletrônico, peça a emissão de um novo número e senha, mesmo que seu cartão não tenha sido fraudado;

• Verifique se a empresa ou banco responsável pelo seu cartão possui alguma tecnologia de alerta por mensagem SMS ou e-mail caso ocorra alguma atividade suspeita com seu cartão.