Bolsa & Cia: A casa própria dos sonhos

Um retrato fiel do que a maioria dos fortalezenses busca na tentativa de realizar o sonho da casa própria foi levantado no Índice DMI-VivaReal. A faixa de valor dos imóveis que mais se encaixam na renda dos consumidores se situa entre R$ 171 mil e R$ 350 mil. O desejo de entrar na moradia própria levou 45,2% a tentarem a aquisição na Capital cearense no quarto trimestre de 2016. Quanto ao tamanho da habitação, 57% procuraram por imóveis de 51 a 100m² e a oferta relativa desses imóveis foi de 44%.

'Velocímetro'

A qualidade e a velocidade da conexão na internet no celular são requisitos básicos na hora de contratar uma operadora. Ninguém quer enfrentar páginas que demoram a carregar, não abrem ou vídeos travando. A Proteste criou um aplicativo que permite medir a velocidade da sua internet móvel em qualquer lugar. O app "Velocímetro Proteste" é grátis e está disponível para Android e iOS.

19 mi

De passageiros

Viajaram de ônibus no fim do ano passado. Com a crise, muitos optaram pelo meio rodoviário em detrimento do aéreo. A ClickBus, que vende passagens online, registrou aumento de 103% ante igual período em 2015. O Ministério do Turismo informou que o número de passageiros rodoviários esperados era o triplo em relação aos de avião.

Inflação na saúde é dor de cabeça

A alimentação apertou as contas dos cearenses em 2016, mas outro grupo de primeira necessidade não ficou atrás: as despesas com saúde. Remédios e planos de saúde subiram acima da inflação deixando muita gente sem condições de consumir em outros segmentos. Na Região Metropolitana de Fortaleza os preços relativos à saúde e cuidados pessoais saltaram 11,55%, sendo que os produtos farmacêuticos tiveram impacto de 15,54%.

Recado do especialista

"Pense no padrão de vida que deseja ter quando se aposentar. Garantir a sua tranquilidade e sustentabilidade financeira no futuro deve ser uma de suas prioridades hoje, em seu período produtivo de trabalho. Defina com quantos anos você deseja se aposentar e o quanto quer receber mensalmente. Comece a poupar todos os meses para atingir essa meta. Quanto mais cedo começar, melhor, pois poderá escolher uma estratégia entre ou poupar um valor menor mensalmente ou um valor maior, ser mais agressivo e adiantar a conquista da independência financeira"

Reinaldo Domingos

Doutor em educação financeira, presidente da associação brasileira de educadores financeiros (Abefin)

Em que casos a ausência é justificada

A pontualidade é uma das virtudes do trabalhador, além de tratar-se de uma obrigação. Mas há casos em que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário. Veja alguns:

• Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sob sua dependência econômica;

• até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento; • por 5 dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;

• por 1 dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;

• até 2 dias consecutivos ou não, para tirar o título de eleitor, nos termos da lei;

• nas faltas ou horas não trabalhadas do (a) empregado (a) que necessitar assistir seus filhos menores de 14 anos em médicos, desde que o fato seja devidamente comprovado.