Clientes lotam shoppings em busca de presentes

00:00 · 24.12.2016

Fluxo intenso deve permanecer na semana após o Natal, com as primeiras liquidações ( FOTO: JL ROSA )

O Natal é a principal data para o comércio, e não há crise que impeça o consumidor de presentear nesta época. Por isso, para quem deixou a compra para os últimos dois dias que antecedem a data, o cenário é de intensa movimentação nos shoppings e no Centro de Fortaleza. Só no Shopping Iguatemi estima-se um fluxo de 95 mil pessoas nessa sexta-feira (23) e de 70 mil pessoas neste sábado (24).

O empreendimento destaca que no balanço do fluxo de dezembro, até o momento, há crescimento superior a 5%, na comparação com igual mês do ano anterior, e as vendas acompanham esse ritmo positivo.

O Shopping Iguatemi também espera fluxo intenso na semana entre o Natal e o Réveillon, pois boa parte das lojas já começarão com liquidações a partir do dia 26.

Saldo positivo

Inaugurado há quatro meses, o Grand Shopping registrou no mês de dezembro, até o dia 18, um aumento de 60% no fluxo de pessoas e de 80% nas vendas, frente a novembro.

"A expectativa é que de hoje (sexta) para amanhã (sábado) a gente receba em torno de 15 mil pessoas. O saldo é bem positivo", avalia o superintendente do shopping, Valmir Costa Júnior.

O Shopping Benfica espera um aumento de 40% no fluxo de pessoas, somando-se o esperado para sexta e sábado, em comparação com igual período de 2015. Com relação às vendas, a expectativa é de um aumento em torno de 18% a 20%.

Rede

Com relação aos quatro shoppings da Ancar Ivanhoe no Ceará (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping), espera-se que passem pelos empreendimentos 3,5 milhões de pessoas, contabilizando-se o período desde a Black Friday (25 de novembro). O fluxo representa 8% a mais do que no ano anterior e soma-se a uma expectativa de crescimento 5% nas vendas em relação a igual período de 2015.

A Ancar também divulgou que já passaram 75% dos 3,5 milhões esperados para os quatro shoppings no período, quando foi registrado um ticket médio por pessoa de R$180. Tradicionalmente, os 25% dos costumam passar durante os dois dias que antecedem o Natal.

O shopping Rio Mar Fortaleza estima que o público presente no empreendimento nesta sexta e neste sábado será o dobro em relação aos dias convencionais.

Centro

De acordo com o presidente da Ação Novo Centro, Assis Cavalcante, há a estimativa de que 600 mil pessoas passem pelo Centro da Capital, tanto nesta sexta como neste sábado. Em um sábado convencional, o bairro costuma receber aproximadamente 420 mil pessoas.

O desempenho das vendas dos estabelecimentos do bairro nesta semana vem se mantendo igual ao registrado no ano passado ou apresentando queda. Entretanto, nos dois dias que antecedem o Natal, é esperado crescimento de 1% a 2% , comparado a igual período de 2015.

O presidente da Ação Novo Centro pondera que o resultado positivo virá para o "lojista que se preparou, que negociou prazo, preço com o fornecedor, que repassou isso para o consumidor, que capacitou funcionários. Geralmente ele tem um resultado um pouco melhor".

Dentre os produtos mais procurados nesta época, segundo ele, estão perfumes, calçados, roupas e relógios, "que deixaram de ser um equipamentos para informar as hora e se tornaram artigos de grife" destaca.

Mais informações:

Neste sábado, a maioria das Lojas dos shoppings funciona das 10h às 18h. As lojas do Centro abrem das 8h às 18h. No domingo, funcionam praça de alimentação e cinema nos shoppings