Clientes fazem fila por descontos de até 70%

00:00 · 07.01.2017 por Ingrid Coelho - Repórter

Por volta das 7h45 desta sexta-feira (6), a recepcionista Emanuelle Bessa e a amiga, a auxiliar de escritório Ingryd Oliveira já se encontravam no começo da fila que começou a se formar ainda antes das 6h na porta do Magazine Luiza da Avenida Senador Pompeu, no Centro de Fortaleza, para a "Liquidação Fantástica" da rede varejista. As duas foram pela primeira vez ao evento, com o objetivo de comprar dois ventiladores, um microondas e uma TV.

"A minha prioridade é um ventilador. Se tiver com preço bom, eu pego", disse Emanuelle, antes mesmo de adentrar o local, que ia recebendo os clientes aos poucos, ao passo que outros já iam saindo da loja portando de ferros de passar, ventiladores e celulares a televisores e geladeiras.

Para ela, que costuma esperar para comprar em liquidações, e a amiga, Ingryd, a espera na fila valeu a pena. Poucos minutos depois, as duas já haviam encontrado o primeiro item da lista: o ventilador pretendido. "Tinha visto de R$ 220 e comprei por R$ 159. Valeu a pena", disse Ingryd.

Elas estavam entre as cerca de 4 mil pessoas que passaram pela filial do Magazine Luiza, que começou a receber os clientes às 6h em ponto e seguiu com a tradicional liquidação até às 16h. O dia do evento, que contou com descontos de até 70% em diversos produtos, chega a faturar o equivalente a 10 dias de funcionamento da loja, segundo o gerente da unidade, Deyve Gonçalves.

De acordo com ele, houve um crescimento de 20% no faturamento em comparação ao evento de 2016. "A gente tem um faturamento bem expressivo em relação a uma sexta-feira normal", acrescenta.

Fretes e apoio

Como os produtos na liquidação não contam com o frete incluso, fretistas aproveitavam a oportunidade para faturar com o dia, que é atípico em janeiro. Para Cleiton Lima, liquidações como essa "são o 13º de quem faz frete". Atuando no Centro, neste ramo, há 12 anos, ele conta que o dia é de muito trabalho.

De acordo com Lima, que chegou ao local às 4h30 e já foi entrando em contato - e sendo contatado pelos possíveis clientes -, o serviço custa a partir de R$ 50 e varia de acordo com a quantidade de itens a serem levados e com a distância.

Mas eles não são os únicos que faturam no dia em que ocorre a megaliquidação. Conforme Deyve Gonçalves, é contratada uma equipe de apoio extra para dar suporte ao quadro efetivo de funcionários. "São entre 25 e 30 pessoas para dar apoio no dia da Liquidação", diz.

Enquete

O que pretende comprar?

"Eu vim atrás de um armário e uma TV. Eu estava interessada no celular, está valendo mais ou menos. Já tinha olhado o preço dele e está mais barato. Vim preparada com uns R$ 2 mil, juntando com o cartão de crédito"

Adriana Sousa

Atendente

"Eu vim com a minha amiga atrás de eletrodoméstico, de ver o que estava valendo mais a pena e algumas coisas estão valendo a pena. Até agora, só peguei um armário, mas estou pesquisando ainda. Vim com R$ 2 mil"

Maria Cíntia Victor

Balconista