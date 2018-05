Clientes concorrem de estacionamento grátis a carro novo

01:00 · 05.05.2018

Reconhecendo o potencial de vendas concentrado na segunda melhor data comemorativa para o varejo, o Dia das Mães, e tendo em vista que 41,1% dos consumidores que pretendem comprar algum presente irão realizar a compra em shopping, os empreendimentos de Fortaleza elaboraram campanhas oferecendo desde estacionamento grátis até carro e viagens.

O Shopping Parangaba irá sortear um Jeep Renegade. A cada R$ 100 em compras nas lojas e quiosques do shopping, os consumidores podem trocar por um cupom promocional até o dia 30 de maio. Nas compras realizadas de terça a quinta-feira, a campanha ainda oferece cupons em dobro. Para o período, é esperado um crescimento de 11% nas vendas, além de um acréscimo de 10% no fluxo.

Viagem para Lisboa

O Shopping Aldeota lançou a campanha "Amor nas Alturas" que irá sortear duas viagens, com direito a acompanhante, para Lisboa (Portugal). O cliente concorre ao prêmio com um cupom a cada R$ 100 em compras. A promoção, feita em parceria com a companhia aérea TAP, abrange o Dia das Mães e o Dia dos Namorados e segue até 12 de junho. Já o sorteio será realizado dia 13 de junho.

A campanha é uma das apostas do empreendimento para ajudar a aquecer as vendas neste período. A expectativa do shopping é de que, até o Dia das Mães, haja um aumento de até 20% no fluxo de clientes e de 10% nas vendas, em relação ao ano anterior. Além da promoção, o Shopping Aldeota realizará uma mostra de dança e um curso para gestantes gratuito a fim de aumentar o movimento no início do mês de maio.

Pingentes e Maquiagem

O grupo JPCM, administradora do RioMar Fortaleza e do RioMar Kennedy, está com a campanha 'Dia das Mães RioMar, Feliz de Estar Junto', lançada esta semana. A promoção vai presentear as mamães com um pingente da campanha Estrelário, da ONG Edisca. A cada R$ 250 em compras nas lojas participantes é possível trocar por um cordão de couro com 1 pingente em forma de estrela no RioMar Fortaleza. Já o RioMar Kennedy presenteia as mamães com kits de maquiagem da Dailus Make Up mediante compras também de R$ 250. Além das promoções, os shoppings contarão com uma programação para as mamães com show e apresentações em parceria com escolas.

Um dos destaques da programação do RioMar Fortaleza será o show da cantora Maria Rita, que se apresenta no shopping no dia 03 de junho, a partir das 16h, com entrada gratuita no Estacionamento aberto da Lagoa do Papicu. No RioMar Kennedy, a programação do mês para as mamães recebe o "Festival Mãe Inspiração" com uma série de apresentações de música, teatro e dança de escolas infantis do entorno do shopping.

Estacionamento Grátis

O shopping Benfica está oferecendo estacionamento gratuito tanto para o Dia das Mães quanto para o Dia dos Namorados. Até dia 13 de maio, nota fiscal do dia no valor de R$100,00 de qualquer loja do shopping. As exceções são o São Luiz e a Americanas, onde o valor mínimo das compras deve ser de R$ 200. Os valores valem somente para o dia das compras e não são acumulativos, ou seja, devem constar na mesma nota para ter acesso a cortesia. O cliente deverá apresentar a nota fiscal no guichê do estacionamento para ganhar o benefício.

Crescimento de até 20%

O setor de shopping centers de todo o Brasil está otimista com o aumento das vendas. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 65% dos respondentes da pesquisa esperam um crescimento em vendas de até 20%. Outros 28,75% dos empreendimentos estimam altas de até 5%, em relação a igual período de2017. Ainda segundo a pesquisa, 68,29% dos shoppings investiram em promoções para a data. Em relação ao ticket médio, os resultados se dividem entre 47,56% que acreditam que o valor gasto no presente de dia das mães será entre R$ 50,00 e R$ 150,00, e outros 47,56% que acreditam que será acima de R$ 150,00.