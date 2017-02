Cliente pode poupar até R$ 113,9

00:00 · 01.02.2017

Se você comprar 47 itens - incluindo alimentação, higiene pessoal e infantil e limpeza doméstica - no supermercado que, dentre dez, oferece os maiores preços da Capital irá gastar R$ 327,50. Mas se você optar pelo estabelecimento com os menores valores irá gastar apenas R$ 213,53, uma diferença de preço de R$ 113,97 (ou 53,37%) em relação ao que oferece os itens mais caros.

Foi a essa conclusão que chegou o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), em seu primeiro levantamento de preços oferecidos pelo varejo supermercadista de Fortaleza neste ano. O órgão ressalta que alguns itens estavam em falta em determinados supermercados no momento da coleta dos dados, realizada nos dias 26 e 29 deste mês em 10 estabelecimentos da Capital, e isso pode influenciar na variação de valores.

A pesquisa revela que a variação atual de preços do quilo do tomate nos estabelecimentos de Fortaleza chega a 258,99%, a maior dentre todos os itens pesquisados pelo órgão. O maior valor encontrado foi R$ 1,39 e o menor, R$ 4,99.

Os preços estão bem menores do que os encontrados em janeiro do ano passado, quando o valor do quilo do alimento oscilou entre R$ 3,89 e R$ 9,59. Assim, o valor médio do quilo do tomate caiu 52,6%, de R$ 6,74 para R$ 3,19.

Em segundo lugar dentre as maiores diferenças de preços neste mês figura o pimentão, com variação de 164,21% entre o maior (R$ 7,90/kg) e o menor (R$ 2,99/kg) encontrados. Com a terceira maior variação (120,60%) ficou o alho, cujo quilo oscila de R$ 19,90 a R$ 43,90.

Higiene e limpeza

O Procon Fortaleza também pesquisou os itens de higiene pessoa, e a maior diferença de preços para um mesmo item foi de 80,81%. Foi essa a variação do valor do sabonete. O consumidor pode encontrá-lo por R$ 1,79 em um determinado supermercado e por R$ 0,99 em outro.

Dentre os itens de limpeza, a maior variação foi do sabão em pó (30,79%). O mesmo item pode ser adquirido por R$ 5,48 em um estabelecimento e por R$ 4,19 em outro.