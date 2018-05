Cipp é apresentado a estrangeiros

01:00 · 05.05.2018

Executivos conheceram as instalações do Porto do Pecém, a operação da CSP e as oportunidades de investimento na ZPE do Ceará

A cerimônia de inauguração do hub do Grupo Air France/KLM-Gol no Aeroporto Internacional de Fortaleza serviu também para o governo do Estado promover uma ida de empresários franceses e holandeses que já atuam no Brasil conhecerem o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Estiveram conhecendo o Porto do Pecém, as oportunidades de negócios na Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do Ceará e a operação da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), guiados pelo secretário Cesar Ribeiro (Desenvolvimento Econômico), executivos dos setores de tecnologia da informação, farmoquímico, metalmecânico, aviação, logística, consultorias especializadas, administração de serviços e eficiência energética.

"Já o presidente da CSP, Cláudio Bastos, destacou a trajetória da CSP no Estado e que o diferencial do Ceará é que suas políticas de desenvolvimento têm visão de Estado. Os visitantes foram recebidos no Bloco de Utilidades e Serviços do Pecém pelo presidente da CIPP S.A, Danilo Serpa; e pelo diretor administrativo-financeiro da ZPE Ceará, Ubiratan Teixeira; e suas respectivas diretorias", informou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado.

O diferencial competitivo do Ceará foi o ponto central da participação de Cesar Ribeiro juntamente à comitiva, buscando atrair mais investimento estrangeiro ao Estado, principalmente, após as aproximações com holandeses e franceses a partir da instalação do hub aéreo no Aeroporto da Capital.