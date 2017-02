Cialdini vai liderar estudos sobre a situação fiscal

00:00 · 03.02.2017 por Armando de Oliveira Lima - Repórter

Alexandre Cialdini é economista, auditor fiscal do Estado do Ceará e ex-secretário de Finanças de Fortaleza entre 2005 e 2012 ( Foto: JL Rosa )

Ao tomar posse como novo titular da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) ontem, Francisco Maia Júnior já reuniu-se com outros secretários e também com toda a equipe que montou ao assumir o cargo, com uma novidade: Alexandre Cialdini. O economista, auditor fiscal do Estado do Ceará e ex-secretário de Finanças de Fortaleza entre 2005 e 2012, terá uma árdua tarefa no governo estadual, conforme adiantou o secretário.

“O Cialdini vai liderar todo o trabalho de estudos da situação fiscal nos próximos anos. Vai verificar se todas as medidas serão suficientes para garantir o cumprimento das obrigações do Estado com servidores, fornecedores e com o programa de investimento”, informou, evidenciando a grandeza da tarefa do novo membro de sua equipe diante do cenário econômico que motivou o Executivo cearense a elaborar um pacote de cortes no fim do último ano.

É a partir dos resultados do trabalho desempenhado por Cialdini dentro da Seplag que os programas e as políticas públicas em execução no território cearense serão avaliadas e alteradas, se necessário, para “melhorar o foco, a eficiência e a execução dentro dos prazos”.

O economista é o segundo nome reconhecido tanto pelo mercado quanto por autoridades públicas escalado por Maia Júnior. Assim que o governador Camilo Santana o anunciou como secretário, ele informou que o também economista Célio Fernando faria parte de sua equipe, com foco, especificamente, na reforma previdenciária pensada para o Estado do Ceará.

“Agora, o nosso grande desafio é começar a trabalhar e implantar todas essas medidas e acompanhar os resultados em prol do Ceará”, afirmou Maia Júnior na noite de ontem, logo após a última reunião da noite, após reunião com o novo secretário de Cidades, Jesualdo Farias.

Finanças públicas e inovação

Comedido, Alexandre Cialdini também mencionou conhecer Maia Júnior “de longa data” e disse que ainda está acertando os trâmites que o desligarão da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) para poder assumir plenamente a coordenação de um grupo de trabalho na Seplag.

“Estive na posse do Maia e preliminarmente tratamos de formalidades para eu coordenar um grupo de trabalho que trata de finanças públicas e inovação”, resumiu sem muitos detalhes por conta do compromisso que ainda lhe cabe na Sefaz.

Cialdini ainda contou que declinou, inclusive, de outros convites para dedicar-se à proposta de Maia Júnior por esta, dentre outros afins, estar alinhada ao que estuda em seu doutorado. O economista é doutorando pela Universidade Autônoma de Madri, na Espanha.

Reajuste e Previdência

Já sobre a proposta de reajuste apresentada por Camilo Santana ontem na Assembleia Legislativa do Estado, o secretário de Planejamento e Gestão afirmou ter participado deste processo “mais ouvindo e acompanhando o secretário anterior (Hugo Figueiredo), que fez todos os estudos para a tomada de decisão pelo governador”. “Logicamente, a minha participação validou a participação do governador, o qual fez um esforço extremamente importante”, observou.

Maia Júnior destacou também o impacto sobre a Previdência do Estado desta proposta de reajuste de 6,5% sobre o salário mínimo do Estado – o qual está em R$ 950,00 – e 2% sobre todas as demais categorias, assim como o cumprimento da promessa feita aos membros da Polícia Militar de nivelar o salário deles à média dos profissionais dos demais estados do Nordeste.

“É de se destacar porque, apesar de suas condições fiscais, mesmo com a crise, o governador liberou o aumento. É importante lembrar ainda que o Estado está em dias com todos os compromissos com o servidor. Honramos 2016 e já honramos janeiro, enquanto 7 de 27 estados no País pagaram o 13º salário. Mas tudo isso terá uma repercussão elevada na folha neste ano”, observa o secretário.

Dentro do cronograma de trabalho, além dos acertos com a própria equipe, Maia Júnior diz ter novas reuniões na Secretaria de Recursos Hídricos e nas Cidades, além de outros pares do Estado para “alinhar a estratégia para superar os desafios de gestão e também buscar solucionar os problemas para aumentar o ritmo de execução”.