China quer retaliar Trump atraindo americanas

01:00 · 13.07.2018

Washington. "Totalmente inaceitável" foi como o governo da China qualificou as últimas tarifas dos Estados Unidos contra produtos do país, anunciadas ontem (10) - no maior e mais agressivo movimento da guerra comercial entre as duas potências econômicas.

"É um comportamento que está prejudicando a China, o mundo e a eles próprios", informou o governo chinês, em nota, prometendo "tomar as medidas necessárias". Mas a anunciada retaliação ao que Pequim chamou de "irracional" deverá ocorrer em etapas.

As medidas, somadas, devem ter um impacto de algo entre 0,2 e 0,5 ponto percentual sobre o crescimento do país, segundo o economista Brad Setser, pesquisador sênior do Council on Foreign Relations.