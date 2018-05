Chega até 228% variação entre voos da Capital do CE a Lisboa

01:00 · 04.05.2018 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Com o início das operações do hub da Air France-KLM e Gol no Aeroporto Internacional de Fortaleza, os preços das passagens para cidades como Paris, Amsterdã, Lisboa e Madri, se tornaram mais competitivos entre as companhias aéreas que realizam voos entre o Brasil e a Europa. De acordo com pesquisa realizada ontem (3) diretamente nos sites das empresas, foi constatada uma variação de valores de bilhetes de até 228,6% entre Fortaleza e Lisboa no período de 15 a 31 de maio.

O valor mais em conta com destino a Lisboa, em Portugal, para o período foi de R$ 3.196,57 pela Air France-KLM. Já o preço da passagem mais alto foi encontrado no site da Latam, por R$ 10.506,06. Os valores incluem os trechos de ida e volta, taxas de embarque e franquias de bagagens, em classe econômica. No mesmo período de maio, os bilhetes para Amsterdã, na Holanda, sofreram variação de 173,5%. Os valores mais baixos foram encontrados no site da Air France-KLM (R$ 2.672,69) e os mais altos foram verificados na Latam (R$ 7.309,79). As viagens para a capital holandesa também incluem taxas de embarque e franquias de bagagens, na classe econômica.

Para Paris, foi verificada uma variação de até 121% nos preços das passagens aéreas. Mais uma vez a Air France-KLM tem os melhores preços, custando R$ 2.618,87, para o período de 15 a 31 de maio. Nesta simulação, a portuguesa TAP tem o valor mais alto para a capital francesa. O consumidor precisa desembolsar R$ 5.788,20 nos trechos de ida e volta entre Fortaleza e Paris. A capital da Espanha, Madri, apresentou variação de 110,2% no preço dos bilhetes. Saindo de Fortaleza, o viajante desembolsará R$ 2.932,10 voando pela Air France-KLM e R$ 6.164,47 pela Condor.

Atualmente nenhuma companhia realiza voos diretos entre Fortaleza e Madri, e o passageiros deverá optar por conexões em São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Lisboa, Amsterdã ou Frankfurt.

Viagens em junho

A partir do mês de junho a diferença de preços entre as companhias começa a diminuir com variação de até 171,3% nos voos entre Fortaleza e Lisboa, no período de 1º a 15.

Para a capital portuguesa, o consumidor precisa desembolsar cerca de R$ 2.857,65 voando pela Cabo Verde Airlines via Ilha do Sal. Já o maior valor mais uma vez ficou com a Latam (R$ 7.753,61). Já Amsterdã apresentou variação de 142,1% nas tarifas dos bilhetes. A Air France-KLM registrou o menor valor entre as companhias pesquisadas, de R$ 2.719,37 contra o maior preço de R$ 6.585,59 da Latam. Na noite de ontem, pela Decolar.Com, o preço para Amsterdã estava custando R$ 1.898.

Para as viagens com destino a Paris, os preços se mantiveram mais competitivos entre Air France-KLM, TAP e Cabo Verde Airlines. Esta última está vendendo passagens para a capital francesa por R$ 2.598. Já a Latam comercializa os voos a partir de R$ 5.079,68. A diferença entre as duas empresas chega a 95,5%.

Os voos para Madri estão variando 89,5% na primeira quinzena de junho. Os trechos mais baratos foram encontrados na Air France-KLM por R$ 2.715,78, com todas as taxas incluídas. A Latam apresentou o maior valor, de R$ 5.148,66.

Destinos

A partir de Fortaleza, a Air France-KLM possui duas frequências semanais para Paris e demais conexões, às sextas e domingos, com a Joon. A KLM tem três entradas por semana para Amsterdã. De lá, os passageiros têm a disposição cerca de 88 destinos na Europa.

Por sua vez, a TAP voa diariamente entre Fortaleza e Lisboa e conexões. A Condor, atualmente, possui uma frequência semanal para Frankfurt, e duas a partir de junho deste ano. Da capital alemã também é possível realizar viagens para diversos destinos na Europa pela Condor.

Já a Cabo Verde Airlines tem três frequências semanais entre a capital cearense e a Ilha do Sal. De lá, é possível realizar viagens para Lisboa, Milão e Paris.

A Latam é a única companhia que não possui voos diretos de Fortaleza para a Europa entre as aéreas pesquisadas. É necessário, dessa forma, realizar conexões em São Paulo (Guarulhos) para voar para os destinos europeus. A Latam faz voos atualmente de Guarulhos para Paris, Londres, Madri, Barcelona, Roma, Milão e Frankfurt. A empresa ainda quer acrescentar Tel Aviv (Israel) e Lisboa, onde encontra resistência para operar por parte do governo português.