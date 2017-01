Cesta básica ficou 15% mais cara em 2016 na Capital

00:00 · 05.01.2017

Na série de 12 meses, dos produtos que compõem a cesta básica, apenas o tomate sofreu redução no preço (-11,49%), segundo o Dieese Clique para ampliar

A cesta básica ficou 15,02% mais cara em Fortaleza em 2016, na comparação com o ano anterior. A variação foi a quinta maior entre as 27 capitais do País, atrás do Rio Branco (23,63%), Maceió (20,69%), Belém (16,70%) e Goiânia (15,28%). Em dezembro, porém, Fortaleza apresentou deflação de 3,03%, seguindo o comportamento observado em quase todas as cidades.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), no mês passado, Fortaleza registrou a quinta maior queda do Brasil, perdendo apenas para Aracaju (-5,11%), Campo Grande (-4,16%), São Luís (-4,13%) e Boa Vista (-3,17%).

A baixa nos preços de cinco dos 12 produtos da cesta básica fez com que um trabalhador tivesse que desembolsar R$ 394,19 para comprar as mercadorias em dezembro de 2016. Em meses anteriores, o custo era superior a R$ 400.

Nordeste

O economista do Dieese, Reginaldo Aguiar, observa que, apesar da queda ocorrida em dezembro, a cesta básica de Fortaleza ainda continua sendo a mais cara da região Nordeste, situação que deve permanecer em 2017. Na avaliação do economista, os gastos dos consumidores fortalezenses com a alimentação continuarão subindo neste ano.

"A variação anual da nossa cesta básica foi mais que o dobro da inflação prevista para 2016. Precisamos de medidas que estimulem a oferta de produtos e o aumento da concorrência. Temos vários itens essenciais, como carne, feijão, tomate, com preços muito elevados", frisa.

Jornada de trabalho

Tomando como base o salário mínimo vigente no ano passado, de R$ 880 (valor correspondente a uma jornada mensal de trabalho de 220 horas), pode-se dizer que o trabalhador teve que gastar 98 horas e 33 minutos de sua jornada para pagar a cesta básica no mês passado.

De acordo com o Dieese, o gasto com alimentação de uma família brasileira padrão, composta por dois adultos e duas crianças, foi de R$ 1.182,57.

Maiores quedas

A queda no preço da cesta básica em Fortaleza, no mês de dezembro, foi influenciada pela baixa nos preços de nove itens como feijão (-21,71%), tomate (-3,21%), açúcar (-2,17%), leite (-2,06%) e arroz (-1,95%). Somente óleo (2,54%), banana (1,36%) e carne (0,04%) ficaram mais caros.

Na série de 12 meses, dos produtos que compõem a cesta básica, os que sofreram maior elevação nos preços, na Capital cearense, foram a manteiga (59,54%), o feijão (58,88%), a farinha (50,96%) e o açúcar (33,47%). Nesse intervalo de tempo, apenas o tomate sofreu redução no preço (-11,49%).

Nacional

No País, as menores variações em 2016 ocorreram em Recife (4,23%), Curitiba (4,61%) e São Paulo (4,96%). Entre novembro e dezembro do ano passado, o valor da cesta diminuiu em 25 cidades, das 27 pesquisadas pelo Dieese.

As quedas mais expressivas foram registradas em Aracaju (-5,11%), Campo Grande (-4,16%) e São Luís (-4,13%). Já as altas foram observadas em Manaus (0,22%) e também no Rio Branco (0,97%).

O maior custo do conjunto de bens alimentícios básicos foi apurado em Porto Alegre (R$ 459,02), seguido de Florianópolis (R$ 453,80), Rio de Janeiro (443,75) e São Paulo (R$ 438,89). Os menores valores médios foram identificados em Recife (R$ 347,96), Aracaju (R$ 349,68) e Natal (R$ 351,96).

Salário mínimo

Em dezembro do ano passado, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.856,23, ou 4,38 vezes o mínimo de R$ 880. Em novembro, o mínimo necessário correspondeu a R$ 3.940,41, ou 4,48 vezes o piso vigente.

O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 98 horas e 59 minutos. O trabalhador comprometeu, em dezembro, 48,90% do salário para adquirir os mesmos produtos que demandavam 49,87% em novembro.