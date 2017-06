Cesta básica de Fortaleza tem maior queda do País

00:00 · 07.06.2017

Conforme o Dieese, o pão foi um dos dois itens com alta no preço. O valor do produto subiu 0,48%. Já a manteiga ficou 1,67% mais cara ( Foto: José Leomar )

O custo da cesta básica para aquisição em Fortaleza deu um alívio ao trabalhador em maio, com queda de 4,39% em relação a abril, indo a R$ 404,50, a maior retração verificada no País. O resultado foi ocasionado pela deflação nos preços de dez dos 12 produtos considerados na Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Entretanto, a Capital cearense ainda possui a cesta de alimentos essenciais mais cara do Nordeste e a sétima do Brasil.

Gilvan Farias, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), instituição responsável pelo levantamento, afirma que, mesmo com a redução, o valor ainda é incompatível com a realidade dos trabalhadores cearenses. "Nós temos aqui no Ceará a pior renda por emprego formal do Brasil. Nossos salários rendem pouco e tudo é muito caro", justifica.

Considerando o salário mínimo vigente, de R$ 937, o trabalhador precisa desembolsar 46,1% para pagar uma única cesta básica, enquanto o valor gasto com alimentação de uma família padrão - dois adultos e duas crianças - ficou em R$1.213,50. Além disso, segundo calcula o Dieese, o valor mensal para suprir as necessidades de alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário e outras despesas básicas ficou em R$3.777,93 para a mesma família padrão.

Na comparação com maio de 2016, o valor da cesta básica saltou 7,83%, de R$375,13 para R$404,50, avanço de R$29,37 em um ano. "Enquanto os alimentos subiram quase 8% em 12 meses, o salário mínimo não aumentou nem 6,5%, não compensou sequer a inflação. Então, ainda é muito incompatível a relação entre renda e gastos, o que pesa no bolso do trabalhador", pontua Farias.

Um dos motivos para a renda corroída é a inflação da Capital, que vem figurando como a mais alta do País, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "O comportamento do preço da cesta básica de Fortaleza sempre tem um resultado atípico em relação ao restante do País, por conta dessa inflação muito elevada. Este mês tivemos uma redução do IPCA porque muitos produtos caíram", esclarece Gilvan.

Produtos

Dos 12 itens analisados na pesquisa, dez apresentaram deflação, se destacando o tomate (-11,23%), feijão (-10,52%), café (-7,75%), óleo (-7,28%) e a farinha (-6,44%). Essas reduções geraram o maior recuo no valor da cesta do Brasil. Os únicos itens que tiveram aumento foram o pão (0,48%) e a manteiga (1,67%).

No caso do tomate, a queda se deu principalmente devido às chuvas. "Com a melhora nas precipitações aqui no Estado, a colheita deste item melhorou, com mais oferta e mantendo a mesma demanda, o preço cai", afirma Gilvan. O feijão também foi impactado positivamente pelas precipitações. "Tanto o carioquinha como o feijão de corda tiveram bons resultados no Ceará e isso se deve à oferta de grãos de boa qualidade de produções locais. Antes estava sendo trazido de outros estados e o preço subia devido ao custo com transporte e logística", observa o economista do Dieese.

Já o café tem um aspecto a mais além das chuvas: a valorização do dólar sobre o real. "A crise política pela qual o Brasil está passando fez o dólar subir em relação à moeda brasileira e isso afeta a distribuição do café para o mercado", expõe Farias.

Perspectiva

Este é o segundo mês consecutivo de queda no preço da cesta básica local. Gilvan afirma que a expectativa é que continue caindo, mas em um ritmo menor. "Alguns produtos que sofrem muita influência da chuva, como o feijão, devem voltar a subir um pouco, até porque o período chuvoso já está acabando. Mas estamos esperando que o valor geral continue em baixa", finaliza.

