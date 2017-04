Cesta básica de Fortaleza sobe 1,7%; 7ª mais cara

00:00 · 07.04.2017 por Ingrid Coelho - Repórter

As fortes chuvas que caíram sobre o Ceará nos últimos dois meses ainda não foram sentidas pelo consumidor fortalezense na compra da alimentação básica. Em março, o conjunto dos 12 itens que compõem a cesta subiu 1,72% em Fortaleza, com destaque para o tomate, cuja alta mensal foi de 13,85%; e para a banana, que subiu 5,6%.

Com o resultado, divulgado ontem (6) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor da cesta básica na Capital cearense ficou orçada em R$ 408,83, o que a coloca na sétima posição entre as mais caras do Brasil.

A alta do mês passado vem após deflação de 2,56% em fevereiro e salto de 4,64% em janeiro. Apesar do avanço em março, o acumulado do semestre ficou negativo em 1,71%. Já nos últimos 12 meses, houve avanço de 5,83%, quarta maior do Brasil nessa base de comparação.

Dos 12 produtos levados em consideração para a composição da cesta, oito apresentaram alta e três deflacionaram. Um dos itens, o arroz, não teve variação de preço no mês. Ficaram mais caros, além do tomate e da banana, o café (3,67%); a manteiga (3,39%); a farinha (2,16%); o açúcar (1,93%); o pão (0,98%) e o óleo (0,22%).

Frutas e hortaliças

A economista do Dieese, Elizama Paiva, explica que, apesar do início de ano regado por chuvas, os efeitos só devem ser sentidos no segundo semestre e que, até maio, a tendência é de alta. “O que se espera quando a gente tem uma boa quadra invernosa é queda nos preços no segundo semestre, porque é onde se encontram as melhores safras”. O tomate, por exemplo, deve chegar a custar R$ 120 (a caixa com 125 kg) antes de começar a cair, conforme ressalta Elizama.

A hortaliça subiu em 23 das 27 cidades pesquisadas pelo Dieese. A safra da banana, que também deve ter um alívio nos preços, começa em julho. “Agora os produtores estão no período de descanso da terra”, destaca a economista do Dieese.

Operação da PF

Apresentaram queda o feijão, cujo preço despencou 9,68%; o leite (-1,21%) e a carne (-1,41%). Para Elizama, a desvalorização no preço deste último já era esperada e se deve à repercussão após ser deflagrada a Operação Carne Fraca, que ocasionou prejuízo nas exportações. “Houve uma repercussão muito negativa e o preço da carne bovina caiu por causa da suspensão em países estrangeiros”.

