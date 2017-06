Certificação de Aracati deve sair em 60 dias

00:00 · 10.06.2017

De acordo com o coronel Paulo Edson, assessor de infraestrutura do DER, o processo de certificação do aeroporto já está na Anac ( Foto: Cid Barbosa )

Concluída na última quinta-feira (8) a fiscalização feita pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv) para a liberação do espaço aéreo, o Aeroporto de Aracati agora espera que a homologação dos instrumentos necessários às operações aéreas seja encaminhada à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) até o fim da próxima semana.

A homologação é feita pelo Departamento de Controle Aéreo (Decea), do qual faz parte o Geiv, sendo mais um passo para que o aeroporto seja considerado apto a receber voos comerciais e receba a certificação da Anac. A expectativa é que, a partir da homologação, a certificação do terminal saia em, aproximadamente, 60 dias.

"O processo de certificação já está na Anac. Agora, é só anexar a homologação dos equipamentos ao processo e aguardar que a Anac libere a certificação", afirma o assessor de infraestrutura aeroportuária do Departamento Estadual de Rodovias (DER), coronel Paulo Edson.

Os testes foram realizados pelo Geiv no Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI), na Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) e nas Rotas de Navegação Aérea (RNAV), sistema de aproximação por instrumento que utiliza tecnologia GPS.

Atualmente, o governo estadual negocia com as companhias aéreas Gol e Azul voos diretos para Aracati, município famoso pela praia de Canoa Quebrada. A estimativa do coronel Paulo Edson é que as operações dessas duas empresas comecem até o fim deste ano.

Destinos

Em paralelo, a Prefeitura de Fortaleza vem se esforçando para fortalecer a região como destino turístico. Por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setfor), workshops têm sido realizados em cidades do Nordeste com o objetivo de divulgar o destino e fortalecer o turismo regional. A ação, em parceria com a CVC, acontece desde janeiro deste ano e já capacitou mais de 300 agentes de viagem. Entre os destinos parceiros estão Teresina, Natal, João Pessoa, Recife, Mossoró e Juazeiro do Norte.

De acordo com o Secretário Municipal de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, a ideia é oferecer para os destinos além de pacotes aéreos, opções de transportes terrestres. "Pela proximidade das cidades estamos fechando parcerias para viabilizar viagens de ônibus até Fortaleza. Também estenderemos o projeto para o Norte, na próxima semana a Secretaria de Turismo e a CVC estarão em Belém", destaca o titular da Pasta.

Fortaleza liderou o ranking de destino mais procurado do Nordeste, segundo o site internacional de venda de viagens Expedia, que considerou o número de hospedagens adquiridas no portal nos últimos 16 meses. A pesquisa destacou em segundo e terceiro lugar as capitais Salvador (Bahia) e Recife (Pernambuco).