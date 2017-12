Centros de compras ampliam horário

01:00 · 21.12.2017

O Grand Shopping, por exemplo, ficará aberto por uma hora a mais de hoje até sábado, fechando às 23h ( FOTO: JORGE ALVES )

Os shopping centers de Fortaleza ampliam o horário de funcionamento nos dias que antecedem o Natal para atender a elevada demanda de consumidores que deixaram para a última hora a compra dos presentes. O Iguatemi Fortaleza estendeu o atendimento e está abrindo a partir de hoje (21) às 9h, encerrando às 23h. O horário segue nos dias 22 e 23 de dezembro. Já nos dias 24 e 31, o shopping começa suas vendas às 10h e encerra as operações às 18h.

O Grand Shopping também optou por ampliar o horário de atendimento. Hoje, amanhã e sábado (21, 22 e 23), o empreendimento ficará aberto por uma hora a mais, fechando às 23h. No domingo, as lojas fecharão às 18h e no dia 25 apenas a praça de alimentação e atrações de lazer funcionarão.

De hoje até sábado (23), o Shopping Parangaba abre a partir das 9h e segue até às 23h. No domingo, 24, funcionará das 10 às 18h. De acordo com a administração do shopping, é esperado um aumento de 15% no fluxo de consumidores, e de 12% em vendas durante este mês.

RioMar e Del Paseo

Os shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy também ampliaram o horário de funcionamento para atender a movimentação até 50% maior nos dias que antecedem o Natal. As duas unidades funcionam com horário especial, abrindo de hoje até sábado das 9 às 23h. Já nos dias 24 e 31 de dezembro, datas festivas de Natal e Réveillon, o funcionamento será das 9 às 18h.

O Shopping Del Paseo optou por abrir duas horas mais cedo no período, às 8h, e encerrar as atividades no mesmo horário, às 22h. No domingo, véspera de Natal, o equipamento funciona das 9h às 18h.

Os shoppings da rede Ancar Ivanhoe - North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul - também ampliaram o horário de funcionamento nos dias de 21 a 23 de dezembro. Segundo a rede, lojas e quiosques atendem das 9h às 23h. Já nos dias 24 e 31 deste mês o horário será das 10 às 18h. O Shopping Benfica também funciona de 21 a 23, das 9h às 23h, e nos dias 24 e 31, das 10 hàs 18h.

Off Outlet

O Off Outlet Fashion Fortaleza informou que, diferentemente dos demais shoppings, segue com horário de funcionamento normal, das 9 às 21h, entre os dias 21 e 23 de dezembro.

Já em 24 e 31 de dezembro, o Outlet abre às 9h e encerra as atividades às 16h. Nos dias 25 (Natal) e 1º de janeiro, o centro de compras não abre as portas.

Centro de Fortaleza

De acordo com o presidente eleito da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), Assis Cavalcante, muitos estabelecimentos do Centro de Fortaleza estão funcionando das 8h às 19h.

Segundo ele, ainda não foi decidido com será o atendimento no domingo (24), véspera do Natal, mas ele afirmou que acredita que muitas lojas deverão abrir normalmente. Na segunda-feira (25), os estabelecimentos não atendem os consumidores.