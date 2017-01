Centro Fashion inaugura dia 26 de abril e está 90% concluído

00:00 · 05.01.2017 por Carol Kossling - Repórter

No próximo dia 26 de abril, o Centro Fashion Fortaleza abrirá suas portas para o público focado em atacado de moda popular. A estimativa é que, em períodos de alta estação para o comércio, as lojas movimentem entre R$ 160 milhões e R$ 200 milhões por mês com visitação diária entre quatro e cinco mil pessoas. Nesta primeira fase serão entregues cinco mil unidades, sendo 150 lojas e 4.850 boxes.

A data é estratégica pela proximidade do Dia das Mães que será comemorado este ano em 14 de maio. Para este período, é esperado um faturamento entre R$ 70 milhões e R$ 100 milhões, segundo o diretor do Centro Fashion Fortaleza, Francisco Philomeno Neto.

Com 70% das lojas comercializadas e 90% das obras concluídas até o momento, o Centro Fashion, localizado na Avenida Cel. Filomeno Gomes, esquina com Avenida Tenente Lisboa, inicia a fase de assinatura dos contratos nesta semana. E, a partir do dia 20 de janeiro, os espaços serão disponibilizados para que os lojistas façam seus ajustes para a inauguração.

Ao todo, o empreendimento contará com 8.400 boxes e 300 lojas em uma área de 70 mil metros quadrados (m²) quando estiver com todas as fases em funcionamento. A segunda fase do empreendimento ainda não tem previsão para ser lançada.

Comercialização

"Em novembro e dezembro, foi um sucesso de vendas. Comercializamos cerca de 500 unidades neste período", informa Philomeno Neto. No mês passado, as vendas foram 300% superiores se comparadas com dezembro de 2015.

Os 30% restantes das lojas desta primeira fase do empreendimento devem ser fechados até a abertura, de acordo com o diretor. "Estamos fazendo uma campanha e um trabalho na Feira da José Avelino. A gente está achando que já vai faltar espaço e teremos que ampliar esta fase", disse. Ainda existem boxes disponíveis de dois metros quadrados a partir de R$ 12 mil. Os menores já estão esgotados.

Facilidades

Para Philomeno Neto, a infraestrutura é um dos diferenciais do espaço tanto para lojistas como para clientes, pois contam com um equipamento completo com bancos, hospedagem, praça de alimentação, guarda-volumes, segurança, ventilação e iluminação em LED. "Os ônibus não tem onde estacionar e temos vagas para 130 ônibus", declara.

Turistas

A novidade deve atrair ainda mais turistas de outros estados como Piauí, Bahia, Pará e Rio Grande do Norte para compras em Fortaleza, além de visitantes do interior do Ceará, como os de Juazeiro do Norte.

Histórico

As obras do Centro Fashion tiveram início em 2015. O empreendimento foi construído com pré-moldados, visando dar celeridade à obra.

O local movimentará a economia da Capital cearense e também o mercado de trabalho. A estimativa é gerar cerca de 7,5 mil empregos no início do funcionamento do Centro Fashion Fortaleza. O investimento anunciado é de R$ 100 milhões.