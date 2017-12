Centro Fashion atinge 50 mil pessoas por feira

01:00 · 21.12.2017

O centro comercial de moda popular atacadista, Centro Fashion Fortaleza, registra a visita de aproximadamente 50 mil pessoas por feira no mês de dezembro. O número aponta um recorde de fluxo no local inaugurado há pouco mais de sete meses.

Para o diretor do empreendimento, André Pontes, esses números superaram as expectativas. "O tempo de maturação de um negócio como o Centro Fashion é de dois anos, em média. Entretanto, estamos surpresos com os resultados positivos obtidos em tão pouco tempo", disse o diretor.

O empreendimento, além de estacionamento coberto, caixas eletrônicos, ampla praça de alimentação, possui mix variado de produtos, distribuídos em cinco setores com 3.500 pontos em funcionamento, como: roupas femininas, masculinas, infantis, fitness, moda íntima e acessórios. "O permissionário aqui tem apenas uma obrigação: vender produtos baratos com qualidade", complementa Francisco Philomeno Neto, também diretor do centro de compras.

Com clientes vindos dos estados do Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Pará, que compram predominantemente no atacado, o Centro Fashion investe em campanhas para intensificar cada vez mais a vinda desse público. Segundo os diretores, o grande objetivo do empreendimento é fortalecer o turismo de compras e a economia no Estado, com geração de emprego e renda, além de atrair consumidores do exterior em 2018, principalmente do continente africano.

A direção também viu a necessidade do aumento dos horários de funcionamento em dezembro por conta da alta demanda. "Nossos permissionários cresceram as vendas em torno de 60%", comemoram.

Serviços

Neto exalta que o espaço de 70 mil metros quadrados já vem recebendo um grande volume de clientes e espera receber 240 mil pessoas neste dezembro. O empreendimento abriga salão de beleza, hotel e wi-fi.

"A ideia é proporcionar conforto e segurança para o comprador. O Centro Fashion veio para fortalecer o setor e devolver o Ceará ao posto de referência na moda popular atacadista", apontou Philomeno.

O Centro Fashion possui, oficialmente, duas feiras semanais De quarta-feira, a partir das 6h, até quinta-feira, meio-dia; e de sábado, 6h até meio-dia de domingo. Agora, no fim do ano, surgiu uma terceira feira, às sextas, começando meio-dia e indo até o último cliente.