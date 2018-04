Centro de conexões de voos será inaugurado dia 3 de maio

01:00 · 28.04.2018

A comemoração para marcar o início das operações do hub da Air France/KLM-Gol no Aeroporto de Fortaleza, na próxima quinta-feira (3), começará a partir da chegada dos voos do grupo europeu à Capital. A primeira aeronave a chegar será da KLM, vinda de Amsterdã (Holanda), que pousará às 17h20 em solo cearense. Cerca de 15 minutos depois, será a vez do avião operado pela Joon, marca da Air France, que chegará de Paris (França).

Em ambos casos, é esperado o tradicional "batismo" das aeronaves, quando dois caminhões do Corpo de Bombeiros lançam jatos de água para o alto, formando um arco sobre o avião. Em seguida, após o desembarque dos dois aviões, será realizada uma solenidade em área restrita com a presença de diversas autoridades, entre as quais o governador Camilo Santana, que virá a bordo do avião da Joon.

A presença de ambas aeronaves no pátio do Aeroporto no mesmo dia é uma exceção planejada para a data de inauguração, uma vez que os voos serão operados em dias alternados pelas companhias. Enquanto a aeronave da KLM já retornará na mesma quinta à Amsterdã, com decolagem marcada para às 19h50, a da Joon passará a noite em Fortaleza e só decolará de volta à Paris na sexta-feira (4), às 19h35.

Representantes de veículos locais, nacionais e até internacionais acompanharão os momentos da inauguração das operações do hub em Fortaleza. Segundo as companhias aéreas, autoridades europeias e brasileiras, representantes de agências de viagem e jornalistas da França, Holanda e de todo o Brasil estarão na Capital cearense na data, para experimentar a viagem e apresentar o destino ao público europeu. No dia, a Gol também já terá começado os novos voos dos bancos de conexão, pela manhã e pela tarde. Com esta implementação, a empresa aumentará sua oferta na Capital e disponibilizará novos voos para Recife, Salvador, Belém, Manaus, e uma nova rota para Natal. Serão, ao todo, 51 voos diários para 10 destinos do País, com um incremento de 35% da oferta de assentos de e para o Aeroporto.

Mais detalhes a respeito do início das operações somente serão liberados no dia seguinte, quando está marcada uma coletiva de imprensa do grupo com a presença do CEO global do Grupo Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac; do CEO global da KLM, Pieter Elbers; do CEO da Joon, Jean-Michel Mathieu, do CEO da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Paulo Kakinoff; do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio.

Aeronaves

A Joon trará a Fortaleza o seu Airbus A340-300, com capacidade para 278 lugares, incluindo 30 na Business Class, 21 na Premium Economy e 227 na Economy, às sextas, domingos e, a partir de 31 de outubro, também às quartas. Já a KLM opera com uma aeronave A330-200, com capacidade de 268 lugares, sendo 18 na Business Class, 35 na Economy Comfort e 215 na Economy, com operações às quintas, sábados e segundas.

Greve de pilotos

Três sindicatos de pilotos da Air France formalizaram um novo pré-aviso de greve para os dias 3, 4, 7 e 8 de maio, em meio às negociações salariais em curso com a direção, que inclui a data de inauguração dos voos da Joon, marca da Air France, no Brasil. De acordo com o grupo Air France/KLM, entretanto, a greve não afetará as operações dos voos inaugurais da empresa em Fortaleza.