Cenário favorável para os estágios

01:00 · 12.07.2018

Caderno da série #PartiuMercado é publicado na edição de hoje (12) do jornal e detalha a importância do estágio. Ao todo, são oito cadernos especiais

Uma pesquisa realizada pela Companhia do Estágio, empresa que oferece assessoria na contratação de estagiários e trainees, reflete o momento favorável para os estágios no Brasil, tanto por parte de empresas quanto, principalmente, por parte dos estudantes e candidatos a uma vaga.

De acordo com o levantamento "O Perfil do candidato a vagas de estágios em 2018", 78% dos estudantes entrevistados se declaram esperançosos em relação às oportunidades futuras. É mais um indício do reconhecimento que o estágio tem adquirido, nas últimas décadas, como ferramenta que proporciona o aprendizado e a entrada no mercado de trabalho.

A maioria dos pesquisados (72%) afirmou que a realização profissional é a principal prioridade na hora de escolher por um estágio; e para mais de um terço deles, adquirir experiência e aprendizado é a principal preocupação no momento. No geral, remuneração e benefícios ficam em terceiro plano.

Os dados comprovam que, se nos últimos anos o cenário econômico brasileiro enfrentou momentos conturbados em meio à crise do emprego e os jovens foram os mais afetados por isso, no momento eles já podem respirar mais aliviados.

Neste quinto caderno da série #PartiuMercado, publicada na edição de hoje (12) do Diário do Nordeste, são detalhadas a importância do estágio, dos programas de treinee e Jovem Aprendiz para a entrada no mercado de trabalho. Veja como o Centro de Integração Empresa- Escola (CIEE) contribui para abrir as portas do mercado de trabalho para os jovens no Ceará.

Você sabe como funciona o programa Jovem Aprendiz? Entenda como se inscrever e fazer parte dele para iniciar a sua carreira. Os programas de trainee são tema de matéria, detalhando os objetivos desse trabalho. Em outra reportagem, apresentamos um novo conceito para os relacionamentos nas empresas, o QI do Bem. E leia uma entrevista com Rafael Pinheiro, da Central de Estágios, sobre o momento do estágio no Brasil e as oportunidades que ele traz.

Publicada todas as quintas-feiras, até 2 de agosto, a série #PartiuMercado é um guia destinado aos jovens que buscam dicas para sair em busca de uma vaga de emprego, de como deve ser a preparação para entrar no mercado; a carreira que estão buscando terá campo de trabalho; que tipo de profissional as empresas procuram. A série apresenta oito cadernos especiais.